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土耳其洞穴飯店

李嘉音

土耳其是一個令人驚豔、嘖嘖稱奇的國家，有人一去再去樂此不疲，日前我有幸到此一遊，來接機的導遊說著中文，讓我大吃一驚。到了後來幾天，發現他的中文還不是說得最標準的，有些土耳其導遊一口道地的北京腔，若是不看他的臉，都不知道他不是中國人。

聽導遊說，土耳其文是全世界最難學的語文，所以一旦學會土耳其文，再學其他語言，對他們來說，都是容易的事。

到了這一個跨越歐亞大陸的國家，除了領教到在伊斯坦堡（Istanbul）每一公里就有一個清真寺以外，大巴扎（Grand Bazaar）是一個讓許多遊客流連忘返的熱門景點。此外，土耳其皇宮內更有許多絕世珍寶，不但看到了摩西手杖、大衛的寶劍，也有默罕默德的腳印。

人人都說卡帕多奇亞Cappadocia的熱氣球是多麼吸引人，那是一個必遊景點。早上五點鐘出門搭乘熱氣球，彩色的熱氣球在天空中升起，映襯出壯觀的岩石地貌和奇特地形；飄在高空中，俯瞰到卡帕多奇亞獨特的岩層、山谷和峽谷，日出的光線使這片土地呈現迷人色彩。這種從高空俯瞰的景觀是一場迷人的視覺盛宴，讓人深深沉浸在大自然的美麗中，是很難忘的旅遊體驗。我以為搭乘熱氣球是旅程的最高點，沒想到更精采的還在後頭。

土耳其土地散布著獨特形狀的岩石柱、山谷和丘陵，呈現出一種神奇而令人驚嘆的美感，此地的旅遊業利用這種獨特地形創造出洞穴旅館。晚上我們被帶到山區入住，總以為住在洞穴一定是髒兮兮、濕答答的環境，沒想到竟是美侖美奐。

住房的安排，由大家抽籤選房間，因為每個房間都不一樣，我和室友進入房間後，以為我們的房間是最具有洞穴特色，地上除了有土耳其地毯、地板上有馬賽克，還有超大按摩浴缸。到了晚上吃飯時間，大家都在描述自己的房間，原來和他們比起來，我們簡直就是住在傭人房，他們住的都像是大王府，於是吃完飯大家開始串門子，逐一參觀及評論。

我們走過每一位團友的房間，誰家沒有大大的按摩浴缸？有的房間浴缸還設在陽台，裡面可以坐進十二個人；有的小廳進了有中廳、中廳一側另有旁廳、旁廳之後還有大廳，沒完沒了一層接著一層，祖孫三代再加上表兄弟姊妹，如果全部住進來都沒問題。

房間內有一大堆漂亮小飾品，我真怕會被別人偷走，就連水龍頭都具巧思，獨具匠心。此外，全棉的床單、被套和枕頭都是繡花。有時候去旅遊某些豪華旅館，表面上看起來不錯，但使用後不是這個壞就是那個需要維修，這家洞穴旅館的設備，沒有什麼東西是壞的或是不能使用。

我們整團每個人的房間都不一樣，有的人住到的房間像是給首領住的，寬敞又舒適。我們住的房間是千年古穴，有些天花板裂縫之處都裝上燈光，很有巧思，洞穴牆壁兩旁的燈光也十分雅致，我們真是讚嘆又羨慕比我們住得更好的人。

土耳其的洞穴旅館歷史可以追溯到數世紀前，但是現在經過改良，成為別具特色的住宿體驗。其實在加州高速公路旁，有一個瑪丹娜飯店（Madonna Inn），孩子們小的時候曾經帶他們去體驗過幾次，他們特別喜歡摩登原始人Flintstone別具一格的洞穴特色；洗澡時，水從瀑布上面衝下來，牆上石頭看起來都是可以攀岩的。但是和土耳其的洞穴旅館比較起來，還是有天壤之別，洞穴旅館實在太令人感動了，住一個晚上不夠，很想念這個特別的旅館，真想再回去體驗。

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