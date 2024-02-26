自從創業開公司後，我把心思全放在公司業務上，陪太太去購物中心買皮鞋，看到一些產品似乎可以列入公司目錄，我會停下腳步掏出隨身攜帶的小記事本，寫上初步設想，等我寫好後，竟然發現太太不見了，那時沒有手機，找了好一陣子才趕上了太太。

有一天我開車去上班，進門見到發貨部的威廉，他對著我一直傻笑，我沒有在意，因為他平時總是笑嘻嘻的。後來又碰到了前台的瑪莉，她彎腰掩嘴大笑，並用手指著我的腳。我低頭一看，大驚失色，兩隻腳上穿著不同的鞋子，左腳是球鞋，右腳是皮鞋，而且穿的是左腳皮鞋。

我羞愧地連聲說抱歉，怎麼會出這種洋相呢？原來我平時輪流穿的皮鞋和球鞋，都並排放在車庫牆角邊，我不用低頭檢視和彎腰，伸腳就插進去，一直都沒有出過差錯。那天早晨，我是在思考當天會議內容，把鞋套上，我就開車去上班了，結果左腳穿球鞋、右腳穿皮鞋的故事，成了當天公司最熱門的話題。還有一個年輕人想幫我拍腳部特寫照留念，雖然沒拍成，但每次我回想起來，還是會啞然失笑。

白天我全心全意關注公司，夜晚睡覺常會做生意夢。有一天，我被夢境驚醒，白天我因為一個生意決斷遲遲找不到妥善辦法，想不到夢中卻靈感附身，我馬上掀開被子，拿出衣服內的筆和筆記本將靈感一一記下，當然那晚我再也無法安然入睡了，混合興奮、驚訝和高興的情緒，直至天亮去上班。

辦事專心才能功滿事成，但是因為太專心，有時我去上班，車會開過頭，忘了應轉彎進公司，直到有紅綠燈的四叉路口，才如夢初醒。有時我又因思慮過度，常會半夜夢醒，無法再入眠。

有一天我翻閱舊書，看到著名的哲學家侯外廬先生一篇文章，他十分推崇明末清初的思想家方以智，方的「東西均」一文稱「兩間無不交，則無不二而一者。」、「相反相因，相捄相勝而成。」用現代漢語注解，就是說所有事物都包含相輔相成和相斥相異的兩種因素。

閱讀方以智的文章後，我對自己引以為傲的「專心」有了新認識，辦事專心是好事，但過了頭就會產生反效果，留下後遺症。有了新認識後，我除了在生意上專心之外，還增加了寫字讀書、看戲旅遊的時間，生活變得更多采多姿，漸漸取得了生活上的新平衡。