過了幾十年的情人節，禮物不外乎是卡片、鮮花、糖果、燭光晚餐和首飾等。今年的情人節卻是別致新穎，甚至有些魔幻色彩。

女兒就讀加拿大 魁北克省排名第一的中學，人稱「牛校」，是很多政治家、商業大老、明星人物的母校，例如加拿大總理杜魯多 （Justin Trudeau）就是從此校畢業。這個學校每年都會舉辦受人矚目的才藝表演，需要買票觀看，今年的才藝秀安排在情人節之夜，有些別出心裁。

為了避開交通高峰時間，我們特意提早動身，孰料臨近劇場時，我懊惱不已，因為我把票放在家裡了，回去取票肯定來不及。我只好抱著姑且一試的心情，厚著臉皮向工作人員解釋這個低級錯誤，心想若不被相信，也只能重新買票了；誰知道情人節的運氣特別好，他們選擇相信我，並讓我們全家都進去欣賞表演。

最近女兒迷上了「腹語」，這是一種閉上嘴巴的發聲方式，俗稱「肚仙」，配上手偶的肢體語言，讓人不知道到底是誰在說話或是唱歌，頗有聲東擊西、真假難辨的雜耍效果。她在亞馬遜 （Amazon）網站購買了一個頭上盤著花白髮髻、戴著金絲眼睛、拄著一根如同織毛線衣針般的拐杖，以及身著花布裙的老婦人，就開始構思並練習這個講訴愛情不分年齡的故事。

故事高潮就是這個叫做阿吉特的老婦人，雖然愛而不得，卻永遠相信愛情，她唱著那首著名的法國香頌「玫瑰人生」發表愛情宣言時，卻接到了一通電話，內心激動不已，以為是自己的歌聲感動了心上人，不料電話那頭傳來的卻是披薩已送達的外送員聲音，老婦人失望地癱倒在朋友（女兒扮演）的肩上。

很多人還是第一次觀看「腹語」表演，紛紛嘖嘖稱奇，才藝秀組織者也聲稱這個舞台還是第一次上演如此特別的才藝，女兒的創意和才華點亮了整個劇場。

情人節自然要吃巧克力， 我們今年吃到了一顆味道魔幻的巧克力。落座之後，我看見鄰座的白人女孩友好地對我笑了一下，便主動跟她打招呼閒聊起來。真是無巧不成書，我驚訝地得知，她的父親是這所學校的校長。我按捺不住激動的心情問道：「妳父親是迪爾福先生嗎？他今天來看才藝秀了嗎？」她轉頭向我示意，並說：「他也來了，就坐在那裡。」

我的表情讓她覺得有點奇怪，便趕忙解釋說：「三年前，若不是妳父親慧眼識珠，我女兒今天就不可能站在這個舞台上了。每年報考這個學校競爭激烈，她當時在候補名單上，我鼓勵她親手寫封信給校長，一來表達殷殷學子之心，二來在電子時代，手寫的書信讓人感覺特別親切，自然這個候選人就與眾不同了。她之所以能站在這個舞台上，妳父親功不可沒。」

中場休息期間，我親自走向迪爾福先生，問他：「您是否還記得三年前有個叫索菲婭的女孩，寫了一封信給您？因為她當時在候補名單上，但是非常想來這個學校念書。」他回答：「剛才我女兒告訴我了，好像有點印象。」我誠懇地向他表達我們的感激之情。

一封手寫書信，讓女兒敲開了這個名校之門，並且站上才藝秀的表演舞台。三年後偶遇迪爾福先生，並且和他一起為女兒的出色才華喝采鼓掌，這顆情人節的巧克力的確很魔幻，讓人回味無窮。