早期華人來美國打拚，很多人選擇開飯店，不僅可以全家一起幹活，還解決了一家人的三餐，只是有人成功、有人失敗，端視有無創意和口碑。

日前孩子為了幫我慶生，帶我到一家著名的義大利 餐廳，靠街的牆上，是一幅瑪莉蓮夢露身穿白色洋裝裙襬被風揚起的巨幅照片，兩邊放著兩棵閃閃發亮的聖誕樹，供顧客駐足留影。

登堂入室，發現每面牆上都有夢露的巨幅照片，原來老闆是個夢露迷，年輕時還有幸跟夢露合影。穿過長排酒吧，拾級而上二樓，立刻發現別有洞天；除了窗上、牆上裝潢的燈光閃閃，每個桌上都有燭光搖曳，牆角巨幅夢露照前的電子琴，有專人自彈自唱，我們酒醉飯飽後，侍者遞上點了蠟燭的蛋糕，琴師演唱生日快樂歌時，立刻有人隨著旋律拍手，也有人隨歌搖動手上的餐巾，頓時呈現一片歡樂的氣氛。

不禁想到前年春假，我們去康州湖邊度假，他們曾帶我到聞名遐邇的Mystic Pizza披薩餐廳，進門就是放映電影「現代灰姑娘」（Mystic Pizza）的電視牆，入座以後，發現正面牆上也播著那部電影，處處提醒顧客，一九八八年上映、「麻雀變鳳凰」女主角領銜主演的「現代灰姑娘」就在此拍攝。此外，四壁掛滿社會名流在此用餐的照片，怪不得餐廳如此出名。

我以前在下東城教書的學校附近，有一家叫「山東水餃」的小吃店，店面不大，只有幾個小桌可以堂食，卻生意興隆，因為有美食家曾在紐約時報 撰文報導，玻璃櫥窗上還貼著放大的剪報。就連常被記者拍到吃麥當勞的柯林頓總統都曾光臨，有牆上高掛的相片為證，怪不得食客近悅遠來。

當然也有的餐廳不靠名人加持，而以景觀怡人吸引饕客，我們去過一個海景餐廳，除了室內的酒吧和堂食，戶外寬敞的甲板上，擺滿了二、三十張撐著遮陽擋雨大傘的大桌，甲板盡頭還有個小碼頭，可供搭乘水上計程車過來的顧客上岸。酒醉飯飽，我們坐在碼頭看夕陽西下，遊船點點，和對岸甘迺迪機場頻頻起降的飛機交相輝映。

不管是名人加持或出色景觀，餐廳還是必須服務親切、食物味美，才會讓顧客覺得物超所值。我在海景餐廳排隊等候使用洗手間時，就有一個中年婦女跟我搭訕：「這兒的菜可真好吃。」上網查看顧客貼出的口碑，也是佳評如潮，一片叫好。

我們離開喜歡夢露的義大利餐廳時，碰到的每個工作人員都笑臉相送，怪不得看他們的網站，不僅佳評如潮，還有很多人提到在此曾享受婚宴、同學會、生日宴、退休 餐會等等，至今仍然難忘。