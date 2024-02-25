因緣際會，由於大弟和大弟妹的關係，我認識了中華民國 第十六任總統當選人賴清德 的小舅媽，我們大家都叫她阿嬤。阿嬤有五個女兒和一個最小的兒子，大女兒和大女婿不幸先後在不同的車禍中喪生，留下二個年幼的孤兒，老大被大弟收養，因此大弟妹就成為阿嬤的長女，阿嬤的四個女兒和兒子也就順理成章稱呼大弟妹為大姊了。

十多年前，我由美國返台度假，阿嬤請我、大弟和大弟妹到她萬里的住家吃飯。阿嬤的家是平房，屋內擺設十分簡樸，令我印象最深刻的是她家中沒有自來水，全家的飲用水、洗衣煮飯和浴廁全靠終年不斷的清澈山泉水。阿嬤的房子面對一片綠油油的山坡地，山坡地上種了許多不同種類的蔬菜瓜果和竹筍，一群放山雞在野地自由自在地生長。

阿嬤不會說國語，遇到從小在眷村長大、台語一竅不通的我，只好藉由肢體語言和大弟妹的翻譯，使我能夠和阿嬤相互噓寒問暖。當天阿嬤一如既往，很早就起床，親自下廚準備好菜飯等待我們的到訪。一桌豐盛的菜餚包括許多種類的蔬菜，還有我最愛吃的竹筍和土雞，餐桌上的蔬菜都是阿嬤一手種出來的。

飯後阿嬤拿起客廳桌上的一顆麻豆文旦請我們吃，在阿嬤要去皮之前，我順手摸了一下文旦，文旦的皮確實有些乾硬。在我細問之下，阿嬤說那是賴清德每次由台南休假回萬里老家，都會順便帶幾顆麻豆文旦送給阿嬤，那是最後一顆，阿嬤捨不得吃，一直留著等我們來吃。離別時刻，阿嬤佇立在家門口，目送我們遠去，整個農村和我們來時一樣，仍然籠罩在淡淡的薄霧之中，更加深了離別依依。

第二天，熱情的四妹也邀請我們到她在新北市永和開的小麵館做客。當天下著濛濛細雨，到達麵館門口時，看到招牌，才知道她是以賣上海乾麵起家的。餐廳裡潔淨的桌椅擺設得十分簡單，四妹將餐廳後面的屏風布簾徐徐打開，介紹她躺在地上的兒子給我認識，他是個早產兒，國中還沒有讀完，因病而全身癱瘓，輟學在家，他掙扎地將頭部使力從地面抬起來，用眼神交會的瞬間和我打了一個招呼，那一刻，我腦中突然浮現出植物人王曉民的故事。

四妹告訴她兒子，等他病好了，會送他到美國留學並去找我，遺憾的是，目前情況只有惡化而不見好轉。四妹和四妹夫臉上總是掛著微笑，無怨無悔，一面辛勤地經營小麵館，一面全職照顧生病的兒子。

當天四妹一大早趕到傳統市場，買了豐盛的火鍋料，在我們到達之後，她就在麵館門口擺上一個「暫停營業」的牌子，我們大家一起圍爐吃火鍋，我表現出吃得很開心的模樣，然而心中卻是百感交集，只希望四妹和四妹夫的生活，能盡早撥雲見日。

感謝阿嬤和四妹請我吃了兩頓難忘的午餐，來美國已經超過四十年的我，有機會見證台灣百姓特有的人情味和勤奮刻苦耐勞的精神。