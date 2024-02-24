在洛杉磯聖瑪利諾 （San Marino）和巴沙迪那（Pasadena）交界處，離住家兩、三個街口，有一條半公里長的橫街，兩旁全是店鋪，以時裝店和禮品店為主。我常稱這裡為Small town。不過其規模應該算不上Town，只是一個小墟而已。

小墟雖小，卻有三處喝咖啡 的場所，即是兩間咖啡店和一間西餐廳。西餐廳很奇怪，周一至周五只經營午餐，周末兩天加了個早餐，一年到頭，從不做晚餐，每天下午兩點左右就打烊了。不過營業時間從這裡路過，西餐廳總是座無虛席。

我很喜歡街口的那家咖啡店，店內面積很小，門口和街角擺了七、八張小檯，每張檯的中間都插著遮陽傘。由於小墟深藏於住宅區的中心，因此，坐在這裡如同坐在花園裡一般，那種感覺，令人流連忘返。

店裡的咖啡其實煮得不錯，雖然不是大牌子，但香味濃郁，價格也不貴，服務態度上乘，店員總是笑容滿面，有求必應，美中不足的是店裡凍三明治常常讓我吃不慣；即便如此，我還是喜歡來，因為這裡的確是喝咖啡的好去處。

不喜歡咖啡配三明治，解決的方法是到甜甜圈店買一小盒Donut帶過來。美國人喝咖啡配Donut，就等如廣東人飲早茶，拿粵式點心配茶一樣，應該是絕配了。

人稱Donut是用油炸出來的麵包，配上香草和肉桂，口感外酥內軟，最獨特的地方是甜到出汁。Donut到底有多甜呢？對我來說，Donut的甜度，已經到了可以懷疑人生的程度了，可是有不少美國人仍然覺得還不夠甜。

喝咖啡吃Donut，那種奇妙的互補感覺，令人驚奇地發現中國人那句「一物制一物」的說法，可謂是真理。品一口咖啡，吃一口Donut，你會突然發現Donut的甜度不知道什麽時候變得恰到好處了。

難怪在美國，凡是有咖啡店的附近，總會有一家Donut店，這也許就是美國人的咖啡文化吧！