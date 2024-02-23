農曆新年第一天，我們全家都起得早，心情多多少少仍停留在前一晚吃團圓飯的興奮，年初一到曼哈頓 唐人街感受春節的熱鬧氣氛，也是一份幸福喜悅的事。妻子照常上班，我和兩個女兒吃過早餐後，就迫不及待到唐人街去。

來到唐人街，發覺街道籠罩在一片熱鬧的春節氣氛中，人們衣著光鮮、笑容滿臉，嘴上嘻嘻哈哈拜年交談，有人包紅包互動，手機拍個不停。

勿街是唐人街最繁榮的街道，街上掛滿了紅燈籠，行人摩肩接踵，街道兩旁出售煙花的小販高聲吆喝，讓春節氣息更濃厚了。

遊客買煙花後轉身拉爆、投砸於地，劈啪聲不絕於耳，地上撒滿五顏六色的紙屑，熱鬧非凡。街道上人山人海，喜氣洋洋；雄獅隨人流舞動，鑼鼓喧天，年味張揚到連老外也跟著瘋狂起來，也跟著拍個不停。在異國他鄉，能感受到這麼濃郁的中國年味，令我興奮得熱血沸騰。

街道兩旁的商店門口，擺放著五彩繽紛的裝飾品；紅色春聯上，寫著吉祥如意的語句。有小販推著小推車，販賣各種新鮮的特色零食，拗不過女兒的要求，我給她們購買了一些，品嘗後覺得好吃極了，小女兒直喊：「真好吃。」我童年時的狂喜況味，頓時湧上心頭。

我在街道上用手機和相機拍錄著，唐人街的新春美景和人文景觀相繼收入畫框，留待日後回味。在街道上消耗了兩個小時後，我們跟著人流走進一家中餐館，想不到老外已經在門口排起隊，店裡人頭攅動，熱鬧得很。等了近兩個小時，我們終於可以入座，餃子 、小籠包、燒賣、蒸排骨擺滿桌面，散發著誘人的香氣。

大女兒情不自禁地說：「唐人街的美食不比家鄉差。」我連聲贊同，然後點了一份龍蝦麵，仔細品嘗，雖然遠離家鄉，但依然有美味可口的佳餚安撫鄉愁，心中的思鄉之情瞬間得到安慰。

中午，我們來到羅斯福公園，四周行人也蜂擁而來，駐足在籃球場旁邊。球場上，五彩斑斕的雄獅起舞，逼真又傳神，彷彿有生命一般。

接著是熱鬧的鞭炮聲連續響起，長達半個小時，濃郁的硝煙升騰四散，刺目嗆鼻，但圍觀的人竟然拍手叫好互動，彷彿一年來積聚的憂愁和煩惱，都被鞭炮聲趕到了九霄雲外。

下午，我們去到一家寺廟，人們已經絡繹不絕地前來祈福。寺內香火繚繞，鐘鼓悠揚，站在香爐前，我祈願新的一年平安順利，家人健康快樂，世界和平沒有戰爭，老百姓安居樂業。

夜幕降臨，燈火通明的唐人街更顯得熱鬧無比。燈籠發出耀眼的光芒，路燈似乎比平時亮麗了許多，唐人街的牌坊鮮花環繞，閃亮的「龍」造型燦爛奪目；我們沿著勿街漫步，欣賞路邊的各種花式表演，感受唐人街的多元文化。唐人街的過年慶祝活動，不僅是華人 的節日，也是紐約的文化盛宴，吸引世界各地眾多遊客的目光。

走在回家的路上，我心中充滿了對紐約的熱愛和對家鄉的思念。在唐人街賀年，讓我體驗到深切的溫馨，感受到春節的多姿多采與隆重。在這裡，我不再感到孤單寂寞，因為我擁有幸福歡樂的撫慰。