那年晚上，兩、三米寬小巷的對面人家，又傳來吼聲。少年的我，害怕那吼聲，那是一種穿透心肺、壓著喉音的怒罵，聽起來恐怖又討厭。

吼者是五十多歲的倉榮，身材高大魁梧，但名字用江南小鎮的方言發音後，我這北方人聽著像「蒼蠅」。被吼者是蒼蠅他媽，八十多歲，缺鈣導致她身高縮得幾乎成團，進出都駝著背。蒼蠅不但吼他媽，還揮著土拳毆打她，不在乎被對門的少年看到。蒼蠅他媽每次挨打後，便在門前坐下，不知是生悶氣還是哀傷，或是兩種情緒兼有。

我從住家二樓看下去，常見蒼蠅他媽的晚餐是半碗白飯和幾片醃大頭菜。而蒼蠅吃的食物，有魚有肉還有菸酒，當他喝得滿臉通紅時，便開始罵娘。大概娘罵多了遭到天譴，蒼蠅竟比他媽還早死，讓我大吃一驚，我一直擔心每天鹹菜配飯的老人，會因營養不良而隨時倒下。那時候我常想，人要無知殘忍或惡毒到什麼地步，才會虐待毆打年弱體衰的老母親？

沒想到移民美國多年後，在疫情 期間的報紙、電視或視頻裡，又見類似畫面，一幕接一幕，似乎無盡頭，互比哪一幕畫面最沒人性。舊金山街頭，正在過街的兩個高齡華人，被人無端抓住，抬起來摔下去，導致重傷入院，拜美國醫學科技的強悍，撿了一條命回家。

街頭上，在自家門前曬太陽的八旬泰裔老人，陽光下老眼昏花看不清十九歲的青年，正由面前飛奔而來，一記飛膝伴飛腿，老人頭朝下重重倒地，送醫後不治，進步的科技不敵強悍飛腿猛攻。

曼哈頓 北邊小城揚克斯（Yonkers），四十二歲壯漢尾隨拎購物袋的菲裔婦人，入公寓樓後，在電梯前從背後猛擊婦人頭部，接著一腳踹倒她，然後像在美國綜合格鬥八角籠中，對著倒地婦人的頭部，疾風暴雨 般轟了一百二十五拳，順便踹她四、五腳，趁著彼刻無裁判，從容地再噴上屬於犯規動作的幾口吐沫，又吼幾聲「亞洲婊子」，視頻中的聲音讓我想起蒼蠅的吼叫。

一開始六十七歲婦人還用雙手本能地護臉，但在一陣陣直拳、勾拳猛攻下，她雙手無力地垂下，雙足像將死的螃蟹腳，微微顫抖著。歹徒被抓後，警方發現，他與婦人同住一樓，無怨無仇不相識。

看過也聽過敬老族、啃老族，不料還有打老族。種族、國家不同，卻有共通的獸性，尤其是洋打老族，西洋打法混著亞洲功夫，遠勝蒼蠅的土拳。打老族神出鬼沒，暴行變化多端，吐沫、無影腳、組合拳，招招命中，充分利用無裁判的優勢，於背後偷襲，原本對方倒地十秒不起便應結束，此時卻亢奮地加時爆打一分鐘。 人要長出何等獸心，才會毫無緣由地吐罵、踐踏、毆打同類？只因她是年老的「亞洲婊子」？

老了，不僅成為各種疾病的獵物，還成了打老族的獵物。疾病，有藥可治，打老族，有特效藥嗎？