風暴說來就來了，橫掃一切，大樹抬著頭硬抗，草皮抓著地死拚。南加州 大風，沒有塑料袋的張揚狂舞，沒有碎紙的集體衝鋒，但我站在窗前卻看到，兩個垃圾桶被風吹來了。

一個黑色大垃圾桶從馬路右側橫滾而來，先是被吹到我們這一面的路邊停下，像是落進大海求生的人，要抓住什麼，即刻又翻滾到馬路中間；瞬間停頓後，猛然撞向對面的便道騰空彈起，被強風拋到鄰居的草坪上，它在掙扎。

不久，一個灰色的稍小垃圾桶，從馬路中央迅速衝過來，風正巧對著桶口，桶像滑板一樣飛快，有幾次竟然跳躍著疾馳，像個隱形殺手。

女兒的家位於社區十字路口一角，雖說不是交通主幹道，但人們來來往往全都開著車。萬一騰起的空桶砸向汽車的擋風玻璃、萬一司機因慌忙躲避空桶撞上大樹，想到這一切，不禁令人擔心。

我立刻衝到馬路上，站在路中央截住那個灰色垃圾桶；風使勁地往桶裡灌，桶很重，根本就抓不起來。我雙手按著桶，連人帶桶轉個一百八十度，後背和桶底衝著風。我把桶緊緊地抱住，橫放在樹下的草坪上。

那個黑色垃圾桶從鄰家草坪滾到馬路上，我飛步追過去；桶太大了，我一手抓著桶口邊緣，一手抱著，還得用肚子頂著，必須靠迎面大風吹著，風力和肚子兩面夾擊，桶才掉不下來。不這樣不行啊！我個子矮，抱起那桶，不仰脖子看不見路。

剛放下黑桶，灰桶又滾到馬路上，我把它們倚靠著樹幹，倒扣在草地上，搬來大鵝卵石壓在桶底上。

剛轉身，因為風太大，兩個桶都倒了。我想多壓石頭，但假如有人路過，砸到就受傷不輕。要不先放在我們家後院裡？似乎也不適合，左右和對門鄰居家平時都有人，如果看見了，被誤會了怎麼辦？

我把立著的桶平放在草地上，在裡面壓上石頭，喊老伴拿繩子來，穿過桶的把手，牢牢地捆綁在樹幹上。剛進屋，卡嚓，一個大樹枝吹斷了。

隔天上午，見熟悉的一家白人夫婦遛狗，我趕忙跑出去，向他們先比劃著呼呼吹的大風，再比劃著垃圾桶咚咚地颳過來，又比劃轉動汽車方向盤，晃著身子躲避，最後讓他們看我捆綁的垃圾桶。

他們全神貫注地聽完，先是互相對視著交流，點點頭，先生說了句什麼我也聽不懂，太太大聲地向她先生解釋自己的理解，然後對我伸出拇指說「good」，但是他們真的明白我在說什麼嗎？

盼了一天，沒人認領，到了晚上女兒寫了失物招領，用膠條黏在桶上。不知什麼時候兩個垃圾桶先後被拿走，那根拴桶的繩子折疊得整整齊齊，我這才鬆了一口氣。

近見報載：「汽車落物，成高速殺手」，才知道這是四十年罕見的風暴，想起那兩個垃圾桶，很高興自己在風勢強大的那一天，做了一點事，我為自己點讚。