我住在老年公寓至今快十九年了，大致順心滿意，但從去年開始，房間裡的設備例如爐子、熱水器、冰箱、空調器、汙水槽和衛生間的設施，接二連三故障。爐子、冷氣、汙水槽管道接頭、衛生間水箱都陸續換了新的，唯有冰箱屢壞屢修，就是不換新的。

最近冰箱三天兩頭冰堵、漏水、不會製冷。冰箱出現問題時，我都第一時間書面通知公寓經理，例如冰箱漏水時我告訴他，他就說：「你光說不行，下次漏水你用碗接住，端來讓我看，方便我安排修理工處理。」我按經理所言，把一個小碗放在冰箱漏水處，不超過三天，小碗就接滿了冰箱的漏水，還帶有冰碴子。我端著冰冷的水送到公寓辦公室，經理還親自用手摸一摸試溫度，認為我端的水不是自來水時，他才派修理工處理。

就這樣，我送一次冰水，修理工來修理一次，幾乎成規律了，三天兩頭我送冰水，經理就派修理工來修一次。於是我就讓我女兒和經理交涉：「已修理多次也修不好，必須要換新冰箱。」女兒每次談換新冰箱，經理就說：「一台新冰箱要花一千多美元，公寓現在沒錢，只能修。」

冰箱漏水太頻繁，多次修也修不好，我女兒三不五時找公寓經理說換新冰箱的事，經理也有點受不了，他對我女兒說：「冰箱漏水就湊合用吧！如果冰箱停止運作，那就換個新的。」女兒把經理的話告訴我，我說：「那就等吧！冰箱不運作時我再告訴妳。」

過後不到五天，冰箱真的不運作了，它是元月十八日晚上罷工 的，十九日早上我才發現，冰箱裡的餃子 、包子和肉全都變成一堆泥，我馬上告訴女兒，恰好那天下大雪，辦公室關門。接著又是周末，一連三天關門。二十三日上班日，沒等我女兒給公寓辦公室打電話，我就拿著一包變成泥的食品去找經理。經理一看傻眼了，我想這次該換新冰箱了，經理立即把修理工找來跟我上樓。

修理工打開冰箱，裡面熱呼呼的，他也認為冰箱真的壞了。他順手把冰箱門一關，準備離開時，冰箱卻嗡嗡地響了起來。他站了五、六分鐘，冰箱一直嗡嗡響，修理工說：「一個小時後，你來辦公室找我。」讓我感到很尷尬。

一個小時過去了，冰箱還在運作，我如果去找修理工該怎麼說？硬著頭皮我還是去了一趟辦公室，不好意思地對經理說：「這樣的冰箱該怎麼處理？」

經理回答：「先處理一部分，看情況再處理別的部分。」我聽得出來，經理也覺得冰箱有點怪，不過他還是暗自高興，如釋重負地說：「新冰箱暫時可以不買了。」

幾天過去了，冰箱一直在響，冷凍室變得很正常，它把我「戲弄」得啞口無言，本來快到手的新冰箱就這樣泡湯了，要想換一個新冰箱，還得等到何年何月？