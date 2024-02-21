二○二○年初，隨著一場席捲全球的新冠疫情 大爆發，大家以往的生活軌跡一下子被改寫了，當然我也不例外。我在一個小時之內學會Zoom應用程式，網課取代了往日的學校授課方式，其實煩惱與不便比比皆是，一切都隨著大環境的改變而改變，而我們平民百姓，只能從改變自己來適應前所未有的巨變。

在這期間，我有一個房客在這棟出租房已經住了三年，儘管他也算是處在年富力強的生命階段，可是也沒逃出月光族的標籤。疫情爆發後，他更是捉襟見肘，一連幾個月都交不出房租，當然這種現象在疫情期間舉目皆是。我想這與美國文化有關，不存錢所以沒有應急資金，大難當頭時，就不堪一擊。

大約一年後，社會上常出現租客 與房東之間的矛盾與爭議，這也是見怪不怪的現象。後來，由聯邦政府撥款幫助這些繳不起房租的租客，以穩定社會的安定與和諧。我們都心知肚明，因為我們都是這場疫情的受害者。

當我在新聞看到消息時，我立刻上網註冊，並且通知我的租客，由他上網跟我的信息接軌才能成效。等政府機關核對了雙方申請及拖欠金額後，我們就等支票 的到來。拖欠的支票會直接寄到我這邊，這一點很明確。

等待的過程不是一、兩個月，就在我快要放棄時，奇蹟出現了。記得那是一個星期五下午，我在信箱的一大疊廣告信件裡，發現了一個從縣委寄出來的不尋常信封。於是，我三步併兩步跑回家，迫不及待地打開信封，正如我所料，盼望已久的支票終於收到了。儘管這張遲到的支票拖欠一年多，我還是以「好事多磨」這個成語，來安慰我備受蹂躪的心靈。

我立即在支票的背面簽了字，幾分鐘後，就在手機上將支票存進自己的帳戶；隨後，我情不自禁地吐了一口氣，一年多來，不知費了多少口舌精力來處理這件陳年舊案，總算以房東與租客雙贏的大結局收場，這也算是皆大歡喜了。

四天後，我興奮的嘴巴還沒闔上，就收到了銀行發電子郵件給我，郵件寫著「這是一張空頭支票。」按照規定我還被罰了十七美元。我當時真不敢相信這是真的，一遍又一遍地重複著「怎麼可能？」這可是政府的支票啊！於是，我到處打電話並上網查詢，甚至親自開車去政府撥款辦公室；一次次地碰壁、被搪塞冷落，最後在女兒的幫忙下，在網路查到了關於負責撥款的幾個總部官員郵箱地址。

於是，我立刻給他們發了郵件，幾個小時後，我就收到了兩封回信。首先，他們為這張空頭支票道歉，並且承諾我會在一周內再寄支票給我，而且也會把我被銀行罰款的錢退給我，但就是沒有告訴我，這張空頭支票的真正原因。兩周後，我收到了第二張支票，手捧著這張沉甸甸的支票，悲喜交加。