有人送貨上門，外界都習慣稱為宅配，我覺得很貼切達意。

我不喜歡開車，也對親自到商場買東西興趣缺缺。三年多前，新冠疫情 肆虐全球，我更是靠網購平台過日子。

我獨居，自己做飯不容易安排食材分配，一包雞腿至少有六隻，一個人吃太多了，所以我就在餐廳平台網上訂餐。這些餐廳在網購平台刋登食品的價格、食材，並附上照片，購物非常方便而且送貨快速，很容易買上癮，難怪不少平台都成了上市公司。

一般而言，我都是點熟悉的菜色，比較不會有意外。我也試過點沒吃過的，目前為止，都是正面的體驗，因為在加州矽谷 住了三十幾年，又是外食族，對各家餐館的菜色都不陌生。

餐館生意和其他行業都一樣，信用第一，因為顧客只會上當一次，之後就會有警戒心了。我有很多和朋友們一起上餐館的經驗，所以對網路點餐駕輕就熟，不容易出錯。

我也在一家華人的冷凍食品平台買過東西，這個平台分類仔細、圖文並茂，都是我自小就喜愛吃的食品。尤其是客家人的傳統點心，例如艾草蘿蔔絲粿，讓我著實驚豔不已，吃到不能罷休。

一般平台都有自己取貨和宅配的選擇，非常方便。我平日在社區散步時，都會看到鄰居家門口的宅配包裝，很多都是與我相同，可見英雄所見略同。

我一般都選擇有信譽的平台去下單，已經有過的經驗是配送員送錯地址，但是鄰居們都很自重，從來沒有碰觸食物。配送員依照規定，會傳送已經送到門口的照片給顧客，我們就知道是否已送達目的地。

所有配送平台都有要求顧客評價的制度，有幾次是餐廳少送了分量，我立刻告知平台，他們一貫作風是立即接受投訴，從來不懐疑顧客的誠信，這是他們成功壯大的關鍵因素之一。

我也遇過配送員在送貨包裝上，附上手寫的紙條，訴說生活所需，希望給予好評。我一貫做法是給予合理的小費和優秀評價。曾經多次在家中看到配送員送到門口，有些是年事已高，因為工作有彈性而加入送貨行列。配送平台能各自滿足顧客和員工的需求，真是大家的福氣。