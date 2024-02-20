在一九五○年代的大學期間，我擔任過班上的文娛幹事，每個周末動員同學參加交誼舞會。上海的隆冬陰冷刺骨，因此，天氣越冷，跳舞的同學就越多。但是自一九五八年起高校的交誼舞被終止，直到一九八○年代初，才逐漸恢復。

來美國後少有機會接觸舞蹈，直至加入了波士頓 青年會（YMCA），接觸了一種叫尊巴舞（Zumba）的舞蹈後，我的舞蹈愛好才獲得了重溫及提升。

尊巴舞是以拉丁音樂和國際舞曲的節奏，結合了梅倫格、恰恰、肚皮舞、倫巴、探戈和莎莎的風格所形成；運動中伸展著身體各個部位，包括胳膊、腿、胸、肩、背、心肺和血管循環系統，形成有間隔的有氧運動。

據統計，平均一小時的舞蹈要消耗四百至六百卡路里，並隨著速度和強度的增加而上升，從而達到健身減肥的效果。在舞動時，要敏捷地觀察並記住每一個舞步的套路，反應要迅速，還要保持柔軟的體態和協調全身的平衡，這對體能和心理的靈活反應能力，也是很好的訓練。

除了教員在前面演示，學員在後面跟隨的常規模式外，有時教員會帶領學員一起進行互動，大家圍成一個大圈，教員在中心表演，我們前後左右地跟著動作，隨即又換成一串移動的長列在舞動。

不久後，每人和左邊的學員面對面互動，再和右邊的學員對舞；最後，教員再和一個學員攜手搭成了圓弧門，每個學員像跳龍門似地魚貫而入，充滿了派對的動感氣氛。

每個人都多次參與了扣人心弦的互動，讓人沉醉在輕鬆、歡愉的時光裡，身心獲得充分舒展。不少人運動下來睡眠獲得改善，肥胖的身軀也變得輕盈靈巧多了。

我們每周跳三次的尊巴舞，是由三位教員擔任，她們來自不同的國家，也帶來了風格各異、多采多姿的舞步風貌。

周一的教員來自南美，身體健壯有力，她把拉丁美洲粗獷、強勁的巴西 風格舞步引入了課堂，運動量較大，身體扭動一小時後，跳得渾身大汗。

周三的教員來自台灣，她身材嬌小靈活、舞姿輕盈曼妙，不時引入了中國舞蹈和文化元素，還穿插了感人的台灣歌曲「快樂天堂」，歌詞娓娓動聽地唱著：「告訴你一個神祕的地方，一個孩子們的快樂天堂，跟人間一樣的忙碌擾嚷，有哭有笑，當然也會有悲傷，我們擁有同樣的陽光。」

周五的教員是一位來自印度 的資深舞者，舞姿多樣化，經常引入印度舞蹈的風格，包括手指彎曲的轉動、翩翩起舞時身軀搖曳。伴隨著慢板式、抒情動聽的拉丁舞曲，使人感受到東西舞步的完美交融。

由於每位教員在基於尊巴舞的標準下，又各自加入了各具本國特色的文化元素，從而呈現出多元化舞姿。因此上每一堂課，我都充滿了新鮮感，專注地翩翩起舞，還被老師引至前台一起領跳。

尊巴舞是一個高品質的有氧健身運動，有適合初學者、成年和老年人的不同類型，已被多家電視台、時代雜誌、紐約郵報等媒體推薦和報導。

不管是嚴冬臘月還是酷熱盛暑，我總是熱情參與，在勁舞中重拾青春的活力。聽到音樂的播放，就會情不自禁地手舞足蹈，感覺真好。生命在於運動，運動的尊巴舞充實了我的生命，我愛上了尊巴舞。