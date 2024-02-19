去年十二月四日，在阿根廷看了伊瓜蘇大瀑布（Iguazu Falls）後的第二天，我們搭乘小飛機飛到門多薩（Mendoza），一下飛機，就在機場旁看到一塊整齊的小葡萄園。導遊說，門多薩的天氣很適合種葡萄，整個城市擁有八百個酒莊，十五萬多公頃葡萄園所生產的葡萄酒，占全國酒總產量的百分之七十。第二天，我們展開了三個酒莊之旅。

第一個酒莊，在藍天白雲和遠山皚皚白雪的襯托下，一排排初結葡萄的葡萄藤，看起來更是綠意盎然。我們一邊品嘗手中葡萄酒，一邊聆聽酒莊導遊說明，酒莊最初是由四位阿根廷人和兩位義大利 人共同創立的。二○一一年，因為他們生產的「芬卡 阿爾塔米拉馬 爾貝克」（Finca Altamira Malbec）的紅葡萄酒，在滿分一百分的羅伯特．帕克（Robert Parker）品酒系統中得到九十九的高分，一舉成名。我對葡萄酒研究不深，只覺得酒香好聞，口感香醇。

成立於一八九二年的第二家酒莊，為我們安排了一個別開生面的調酒比賽。四人一組，每個桌上有三瓶該酒莊出產的葡萄酒、一百和一千毫升的液體量筒各一個、一個空酒瓶、彩色筆，以及上方印有該酒莊標識的空白標籤。品嘗三瓶酒後，每組將三種酒依照達成共識的比例混合在一起，貼上設計的標籤，讓品酒師評鑑選出第一名。我們這一組，由大學專修化學的我家先生負責操作，一位負責設計標籤，我和另一位全力配合。我們最後雖落選，但每個人都很享受這難得的調酒體驗。

在安地斯山脈（the Andes）山腳下的第三家酒莊，我們隨意坐在幾棵大樹下，一邊品酒一邊吃點心，聽著酒莊代表的介紹。占地一百五十英畝的葡萄園裡，現在都是一九六三年或一九九九年種植的，所種的葡萄種類有馬爾貝克（Malbec）、伯納達（Bonarda）、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和品麗珠（Cabernet Franc），每年三月底到四月下半月，人工親手摘下葡萄後，用容器送到釀酒廠房。這也就是酒莊所標榜的「葡萄酒在葡萄園裡釀成」。

曾因旅遊之便，在法國南部和北義大利參觀過酒莊。這次的阿根廷酒莊行，學到一些新東西，例如為了避免受到冰雹傷害，酒莊用一種特製的人造布來保護葡萄藤；第一次看到水泥發酵罐，因為葡萄酒的風味不同，在熟成階段所用的容器不一樣，我們看到有橡木桶、小泥罐和不銹鋼三種容器。

在阿根廷參觀酒莊，品嘗了不少葡萄酒，幸好有家中老爺一路陪伴，回到旅館後睡了一個舒服的好覺。