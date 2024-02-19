在等孩子上鋼琴課的空檔，與其蜷縮在冰冷的車子裡，還不如出去活動僵硬的肢體，順便呼吸一下清冷的空氣。零下十幾度的加拿大 蒙特婁（Montreal），路上人煙稀少，除了天空中飄灑的雪花，似乎看不到任何生機，整個白茫茫的世界寂寥而空蕩，彷彿都進入了冬眠期。

這時，一個灰黑色身影闖入我的眼簾，仔細一看，是一隻貓拖著虎斑紋的長尾巴向我走來，牠身上的毛色也呈現灰黑相間的虎斑紋，圓圓的臉上有著一對淺綠色的眼睛，配上威風凜凜的鬍鬚，邁著悠哉的貓步踏雪而來，頗有大王巡山的氣派，還有一種超凡脫俗的仙氣。我不由自主地停住腳步，敬畏地讓大王通過，同時我也有點好奇，這性靈之物對陌生人的反應如何。

沒想到，牠也駐足打量我，人貓凝視幾秒之後，牠把柔軟的身軀開始在我大腿上磨蹭，還嘗試跳起來，用前爪去抓我的手袋。我心裡頓時湧起一種莫名的感動和欣喜，這個小傢伙喜歡我也信任我，看來我是個有貓緣的人。

我的手袋裡沒有任何食物，牠的頸項上還有一個吊牌，而且毛色油光發亮，牠看來乾淨整潔、骨骼健壯、肌肉發達，不像是飢餓求領養的流浪貓。我從來也沒養過寵物，更不會拐別人家的寵物回家，但是卻被這個小傢伙圈粉裹足不前了。

我蹲下身子，喊出「喵喵」的聲音跟牠打招呼，牠想要撲進我的懷裡，但我對這種親密的身體接觸，顯然還沒有準備好，亦或是人其實比動物更有戒備心，我一下子站立起來，避免牠撲進我懷裡；牠似乎明白了我的心意，不過一點也沒生氣，又換了一種親暱的方式，把牠的身體在我兩腿之間來回穿梭，好像馬戲團的雜耍似的，有幾次若不是我站得穩，就可能摔倒了，牠真是一個淘氣的小傢伙。

過了一會兒，牠似乎感覺我也不太喜歡玩這個遊戲，便開始表演牠踢球的技術。牠找了一個已經結成冰塊的雪球，用鼻子嗅了嗅，便弓起身子，後退幾步，把雪球踢出好幾米遠，又飛快地撲騰上去，用前爪踢來踢去，我彷彿看到了牠平日是如此把老鼠折騰得死去活來。雖然已經被人類馴化，貓的基因裡還是保留著虎的矯健和豹的靈活。

見我拿出手機不斷拍牠驍勇的照片，牠更加用力賣萌，開始在雪堆上滾來滾去，像極了玩雪的孩子，還加上了各種表情和動作，時而含情脈脈地凝視著我，時而警覺地環顧四周，時而露出雪白的肚皮伸著懶腰，時而伸出粉紅的舌頭，好奇地舔舔飄落在鼻子上的雪花，時而用爪子從雪堆裡掏一個洞。

最後我的手機定格在一個很經典的畫面，牠一動不動地佇立著，前爪搭在一叢枯枝上，鼻子細嗅著草木的芳香，耳朵聽著遠方的風聲，讓人想起英國詩人薩松的經典詩句：「心有猛虎，細嗅薔薇」，牠即便是剛才威猛如虎，此時此刻也沉醉在隱藏的春意裡，變成了惜花憐草的溫潤君子，所謂百鍊鋼化成了繞指柔，這張照片被我設置成了手機桌面圖片。

這段人貓之間短暫的邂逅讓我感悟良多，生活處處皆詩意，哪怕是冰天雪地裡的一隻貓，也能讓我們忙裡偷閒，捕捉美好的瞬間。珍惜彼此的緣分，相互傳達愛和善意，一個人遇到一隻貓，冬天也能感受到春意。