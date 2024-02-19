我發現七歲的兒子鋼珠愈來愈有主見，不像以前那麼好敷衍了。他請我幫他畫小鳥，我隨便塗了幾筆，他眉頭一皺：「媽媽，妳畫畫那麼好，怎麼填色會出邊呢？不要糊弄我。」

我看到鋼珠正在讀一本有關魔法學校的書，就逗他：「好學生能被精靈選中去魔法學校，你平時也要好好表現。」鋼珠聽了撇嘴說：「得了吧！那是故事書裡編的，都是假的。」

我體檢結果顯示膽固醇偏高，於是發誓不吃巧克力了。鋼珠問：「媽媽，妳是認真的嗎？」我有些心虛地補充說：「我盡量吧！每天只吃一塊巧克力。」第二天一早，鋼珠看到我正在吃巧克力，叮囑我：「媽媽，妳今天只許吃這一塊巧克力。」我點點頭。

他想了想，又問：「妳說，這是不是妳今天吃的第一塊巧克力？」我好尷尬，他一定見我平時老吃巧克力，懷疑我的自制力。晚上他放學回家，看見我就問：「媽媽，妳今天是不是只吃了那一塊巧克力？」問得我就算有偷吃的念頭，也不好意思行動了。

鋼珠不愛吃馬鈴薯，無論把馬鈴薯做成馬鈴薯泥、馬鈴薯餅、馬鈴薯絲還是馬鈴薯片，他都不吃，但他愛吃炸薯條。鋼珠爸爸囑咐我，千萬別告訴鋼珠薯條是馬鈴薯做的，否則怕他連薯條都不碰了。有一天，爺爺奶奶來看鋼珠，大家吃晚飯時候聊天說到，鋼珠的爸爸從小挑食，但至少不抗拒馬鈴薯，鋼珠比爸爸有過之而無不及。

鋼珠聽了不吭氣，津津有味地吃著炸薯條，奶奶忍不住問他：「你知道薯條是什麼做的嗎？」話音剛落，鋼珠爸爸使了個眼色，奶奶意識到大事不妙，大家一時陷入沉默。我正想著找個新話題岔開，只見鋼珠慢悠悠抹了抹嘴，淡定地說：「我早就知道薯條是馬鈴薯做的了。」

自從鋼珠從科普視頻，了解到兩個黑洞相撞後會融合成更大質量的黑洞，他就開始編故事：「太陽系發生災難了，水星吃掉了太陽，金星吃掉了水星，地球又把金星吃了。最後，太陽系裡只剩下吃撐了的冥王星，它變成了巨獸哥斯拉。媽媽，這個故事怎麼樣？」「很好。」我鼓勵他：「你應該把它寫下來，不然回頭就忘了。」鋼珠說：「不行，我覺得這個故事傻乎乎的，有損我的智商。」他一本正經的模樣，逗得我噗哧一笑。

記得我父母老提我小時候的一件趣事，他們帶我去全聚德烤鴨店用餐，媽媽把包好的鴨肉捲放在我盤子裡，我忙著玩，吃了一個就說飽了，媽媽指著盤子上印的「全聚德烤鴨店」幾個字勸我：「妳看，這上面寫的是『每人必須吃兩個』。」她本以為我會像以前一樣言聽計從，沒想到我認真地數了數字數，問道：「不對啊！怎麼少了一個字？」媽媽急中生智說：「最後一個字代表兩個字。」總算把我忽悠過去了。現在不就輪到我感同身受了，鋼珠愈來愈聰明，我的智慧也要與時俱進了。