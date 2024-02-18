一九九五年底，我們從東岸搬到加州灣區 ，先住進公寓再觀看市場行情，聽到比我們早一年搬來的朋友講他們的買房經驗，我們不但下不了手買房，心痛之際還不知道要不要加價時，傳來房子已出售的消息，感覺就像蒼蠅跑進嘴巴。

後來我看一棟一年新的平房，四房二廳，要價三十二萬，老公向家人借得五萬元當頭期款，我們也擠進了有房階級，此後房價節節上升。置產後第二年我懷孕了，等老三快要上幼兒園時，我們覺得需要多一個房間，讓她可以看書做功課，外子因工作關係需要有一間辦公室。

二○○三年前後，房屋市場火熱，新房預售要先加入有興趣名單（interest list），有新屋釋出的話，按照排隊名單來預購。那時開始造鎮計畫，好幾個建商買下一大塊土地，四個社區各有四個大小房型，讓買主依個人條件、喜好選擇房子。那時聖拉蒙市Windemere社區廣告做得好大，因為規畫完善，有走路就可抵達的新設學校，還有公園綠地，吸引了不少南灣居民遠來購屋，有新房子住，多開二、三十分鐘通勤也值得。

七拼八湊弄齊了文件資料送出，我們僥倖擠入某小區的排隊名單，釋出新屋四間的那天，明知輪不到，我還是跑去觀看湊熱鬧。當眾人離開後，我繼續在附近走走，發現轉角有一間房子待售，那不在事前的公告名單上面，我轉身走進銷售中心詢問，建商代表說目前有人看房，如果他們放棄購買，我們就可以補上。

喜出望外的我，趕緊回家拉老爺來看房，他壓根兒沒想到排在隊尾的我們，會有機會換房。

住了七年的第一間房子以六十三點五萬賣出，賺得的差額扣掉房屋貸款 和經紀人佣金，就是新房的頭期款，用二十五萬元訂金買七十六萬的新房。這棟房子基本是為了小女兒上學方便購置的，她在這裡從小學，初中到高中畢業，她的兄姊也在原來的高中念完就去上大學了。

二○一五年，老三也要離家上大學，我們不必那麼在意學區如何，大房子清理也很費力，決定搬到老爺通勤路程近一點的地方，於是我又開始注意新屋廣告。不是我一定要買新房子，因為預訂後六個月才交屋，我們需要賣屋後才有錢付新房的錢。

平常家裡總是亂七八糟的，為了要賣出好價錢，我的生活標準突然提高很多，看不順眼的地方馬上改進。老爺看了既高興又慨嘆，為什麼總是在賣房子前，家裡才會窗明几淨、一塵不染？房子上市後，我們每天戰戰兢兢過日子。

二○一五年，我又去郊區一個小社區預約排隊。新屋預售那天，大家等著按號碼被叫進辦公室，等大家都離開了終於輪到我們，建商經紀告訴我們，剩一間在基地lot 23的房子，問我們要不要？九千坪的後院比我們想像中大很多，但是總比沒有好，被告知一周後正式簽約。

簽完約等複印文件，我在樣品屋內走動，發現櫃台上廣告單上印著lot 22房子待售，那正是我們原先想要的地點，有人退出後該棟房子回到市場。於是建商經紀請示了上司後予以成全，重新簽約再複印，六千坪的後院比較符合我們的理想。

住進新家後，從二樓往外看，斜對面的公園綠意盎然，行人散步、狗兒奔跑、孩童騎踏板，我們享受著退休生活的悠閒時光。有時想想，兩個人住四間臥房的房屋，好像有點浪費，東西越堆越多。如果下一次再搬家，我們會有什麼樣的經歷呢？