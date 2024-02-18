從決定搬家到南卡州的那天起，我們也開始籌畫出售德拉瓦州 的房子。住了十五年的房子，畢竟有感情，還真有些不捨，兩個孩子從初高中到大學的成長過程，都在這裡留下美好的回憶。

拿起手機，撥了號碼給房屋仲介，那是十五年前我們買這棟房子的經紀人，心想，她對我們的房子再熟悉不過了，應該很樂意做這筆生意吧！果然，隔天上午，這位年過六十五歲的房地產 經紀人精神奕奕地出現，還沒談生意之前，就滔滔不絕地先把十五年前的陳年往事，詳細述說一遍，等提到正經事，已是午餐時間了。

經過一番討論，我們計畫用兩個月的時間來清理整修房子，然後上市。整修比較容易，房地產經紀人給了一些建議，列出所有要修補的地方，並且給我們一份名單，列出所有有關修房子的工人聯絡電話，這項任務不難，打電話安排時間，游刃有餘地解決了。

可是清理就沒有這麼輕鬆了，面對累積了快四十年的「廢物」，哪些要保存，哪些要扔掉，實在很難取捨；一本書、一本筆記、一張照片、一個紀念品，甚至一枝筆都想了許久，妻子提醒我說：「沒有這麼多空閒時間讓你回憶了，我們定一個原則吧！三、五年之內用不上的東西，統統都可以淘汰。」

這棟房子一住就是十五年，當初搬來這裡的三十多箱書籍，還沒拆封呢！事實證明，十五年都沒翻過的書，對我還有用嗎？更何況我已經退休 了，最後狠下心，只保留了三箱書。

除了書籍以外，其他的能夠送人的送人，能捐贈的捐掉，最後剩下的廢物請清理公司拖走，終於完成清理的工作。

想想也覺得可笑，住了十五年的房子，好不容易整修得像新屋一樣，自己卻沒享受到一天，就要轉手賣掉，越想越虧，但又能怎樣呢？人生本來就是如此，得失乃兵家常事。

上市的前兩天，經紀人來最後巡視一番，把所有的文件資料走一遍，並提供了一個房子上市的價格；這是她花了一個月的時間做市場調查後的結論，我們決定按照她提供的金額，稍微加價上市。

一個禮拜過去了，網上看房子的有上千人，有興趣的人也很多，實地來參觀的買家也不乏其人，但就是沒有人出價。經過一番分析，決定降價並且擇日開放參觀。

開放房子時車水馬龍，結束後又恢復昔日平靜，仍舊乏人問津。兩個星期一晃眼又過去了，仍舊慘澹收場，只能歸咎房地產市場不景氣，我們錯過了黃金時期。

與經紀人坐下來商量檢討，稍加整理過去一兩個月實地來看房子的買家的反應，決定將廚房重新油漆，這是當初唯一沒有整修的工作，因為當時覺得油漆尚新，只是不夠明亮。經紀人建議用淺色亮眼的色彩，可以給人一進門就有好印象。

一個星期後再度上市，這招果然奏效，隔天就冒出三個買主搶著買。謹慎衡量之後，選擇最適合的一位買主，稍微加價回覆，對方很快就同意購買，價格正好是當初經紀人所建議的數目，薑果然是老的辣。

合同簽了字，三十天結清交屋，在這三十天裡可別出任何狀況，特別是天氣，如果來個冬季暴風雪，把庭院弄得亂七八糟需要整理，那就太掃興了。那個月，我成了氣象迷，整天盯著氣象預報。

感謝上天，交屋那天風和日麗，沒有風雪。前後花了近半年時間，房子終於順利成交。