幾個月前，收到了一份家人送給我的電子禮物，是付費了一年份的某寫作平台高級會員，目前據說是全美最大，而且中文發表的會員與空間尚待開發。如果寫得好，粉絲人數加上文章收到的「掌聲」多到一定程度，便有機會開通獲利，收到平台的優渥打賞。

興沖沖地摸索設置，貼了幾篇作品試水溫，然後很快就收到了幾個人的關注，也有人來「鼓掌」，但是從後台紀錄發現，來關注的「粉絲們」其實並沒有閱讀文字。

當文字的好壞，只是片面地以瀏覽次數、或者有沒有做了記號的閱讀紀錄來決定時，其實有違公允。

相互鼓掌，相互關注，相互留言，把自己的流量給衝上去，然後再看看會不會吸引到真正的粉絲。這大概就是現今的許多寫作平台的「潛規則」，也許並非平台本意，然而，當一堆人在上面為讀者和流量開始傷腦筋、有共識地組織起來抱團取暖的同時，就會打出一些擦邊球，衍生出一些奇怪的風氣來，我還是尊重人類的智慧。

每天時間有限，工作之餘拿來寫作及享受人生都嫌不太夠了，還要耗費在這種經營「假人脈」的行政事務上，委實提不起勁。

也許，這世上早已不缺作者，最缺的，是有在認真閱讀吸收文字的讀者，包括我自己在內，能否好好讀完他人書寫的心血大作都不敢打包票。雖然，打賞他人文章的「掌聲」只是一個按鍵動作，但它牽涉到了良心以及實力真假的問題。想要單純地透過這樣的平台來評定個人的文字實力、甚至和他人競爭，顯然無法公平地做到。

不好辜負家人的一番美意，既然已成該寫作平台的會員，索性在平台上張貼已發表於報紙上的文章，把原文以及編輯有可能刪改過的發表作品一頁頁地整理出來，作為一個跟普通博客沒兩樣的「作品集」來經營，在有需要時，將連結發給自己想要投稿的編輯，供作參考。

都說「一個巴掌拍不響」，我這回是徹底領悟到了，甚至在簡介上乾脆擺明「不經營粉絲團，因此不克相互關注或交換鼓掌，敬請諒解」等字樣。果然，粉絲數「成長」到第五個以後就戛然而止。說給家人們聽，他們說花了錢好像沒鼓勵到我，反而換來一點笑料，我又多了件糗事可供他們廣播，不算虧。

遠在網路尚不發達的過去，在傳統報章上寫作發表引起讀者共鳴，甚至感動了他人，那也都是由衷的掌聲，作者往往很難聽見，但確實存在。寫作的寂寞，大抵如此，能繼續下去，靠的也是這點覺悟。

若是習慣了仰賴「看見鼓掌」為寫作動力的話，那麼電子鼓掌反倒是一種能讓作者感到更寂寞空虛的發明。