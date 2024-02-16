不論在什麼群體或是場合，只要有人的地方就有八卦，八卦無所不在。在美國念書時，學校的八卦和謠言滿天飛，內容也是五花八門，從感情、爭執、成績、背景、薪資到各種雞毛蒜皮的小事，都有可能變成別人的議論主題。

我自己本身對別人的八卦或謠言不感興趣，第一是與我無關，有些甚至是別人的私領域，沒有太過深入了解的必要；其二是部分八卦內容可能與真實情況完全不同，很多是「三人成虎」，傳來傳去就變成像真的一樣，無法確認真實性的事情，也沒有知道的意義。如果是人跟人的爭執事件，也多半是羅生門，聽到的內容會因為陳述人的立場而有所偏頗，許多時候也不是外人可以輕易論斷。

有次跟一位男性友人去逛超市，朋友看到超市在賣花束，覺得美觀便買了一束花帶回家放著當裝飾。他在回家途中手上捧著花，被住在同棟大樓的其他系同學看到，便被謠傳成他買了花束送給一位心儀的女同學。然而，真相是他跟那位女同學僅止於一般同學的關係，而這樣的傳言，還是半年後他才聽到，只能哭笑不得。

也有女同學已經有了同校的男友，為了顯示自己行情很好，變向外放話某位男同學正在追求她，導致那位男同學被其他人敵視。那位男同學也感到莫名其妙，他跟那位女同學對話次數幾乎不超過十次，但由於傳聞變得太誇張，最後也只好退出了原本的社交圈。

我就讀的是商學院，裡面不少同學天生就喜歡謠傳八卦、打探別人的隱私，一開始見面時便會有意無意打探你的背景，尋找對自己有幫助的人。此外，每次考完期中、期末考，大家就會私底下打聽別人的分數，甚至嘲笑分數低的同學。

或許是商學院的特性，大家也喜好爭辯，攻擊性也強，爭論一定要跟對方死嗑到底，在商場或資本市場上這種性格是好的，然而我卻不喜歡教室充斥著這種氛圍。

雖說謠言止於智者，但很多人仍然熱衷於八卦，事實是如何大家也不在乎，多半是以圖樂的態度看待，這卻造成了當事人的困擾；八卦也造成了對立，如果需要選邊站，多數人也是站在對自己有利的一方。

對我來說，與其花時間打聽別人的八卦，聽信與自己無關的謠言，不如多花時間充實自己，甚至去做志工也比追逐八卦有意義。如果能少一些八卦，多一些溫情，或許社會才能愈來愈好。