最近在整理衣櫥，偶然發現一件公司的T恤，上面寫著「we're building a machine that will be proud of us.」（我們正在製造一台會為我們感到自豪的機器），這句話清晰地揭示了AI （人工智慧）機器的最高理想，是設計者追求的終極目標。儘管我在職場上多次接觸到AI，但AI與我似乎始終無緣，往往和我擦肩而過。

我從研究所畢業後，由於論文研究是由美國空軍資助，自然而然涉及國防領域。然而，到了一九八○年代末期，美蘇冷戰趨於正常化，美國國防預算逐漸縮減，對這個領域的就業前景產生了很大影響；再加上我對武器研究有所忌諱，開始有轉向民間工藝領域的意向。

當時，Thinking Machines Corporation（TMC）這家電腦公司在多個大城市廣招應用工程師，我所在的城市正好有一個名額。由於我弟弟在波士頓 攻讀政治學，我便異想天開地試圖混張機票參加面試，順便看看他。結果，不僅成功前往波士頓面試，還意外地脫穎而出被錄取了，這成為我職業生涯中的重要轉折點，讓我半推半就地踏入了電腦製造業。

TMC是一家以AI起家的電腦公司，其利基市場在平行處理領域，一九八○年代初期，它是唯一一家能將成千上萬的CPU連接在一起同步操作的公司，這需要獨特硬體和成熟軟體支持，才能實現真正平行處理功能。

由於平行處理是一九八○年代電腦業的新概念，大學教育很少開設這方面的課程。因此，公司要求我們這批工程師參加為期四個月的培訓，由研發部門的工程師負責指導。

公司在波士頓市中心為我租了一個公寓，這個公寓地理位置極佳，地鐵站 和唐人街就在附近。我弟弟在哈佛大學的附屬醫院兼職，搭地鐵只需兩站，於是搬來和我同住，解除了我獨居的寂寞。我們經常到唐人街品嘗美食，然後漫步到波士頓海港喝咖啡，每次經過兒童噴泉廣場，看到孩子們在戲水，心底總是湧現對家中太太和小孩的思念。

太太帶了孩子在端午節來波士頓看我，還帶來她親手包的粽子，讓我和弟弟也能品嘗應景美食。四個月的培訓一晃而過，結業後我歡欣地回家與家人團聚。公司將我派駐在當地一家CM-2用戶，即國家實驗室的機器人學部門，提供技術諮詢。

由於當時的CPU能力和儲存媒介有限，AI的發展時機尚未到來。為了促銷產品，公司為每個CPU加裝了一個加速器，將原來的AI電腦升級為CM-2超級電腦，擴大了應用範疇，為公司帶來更廣闊的銷售市場，TMC也因此成了電腦界矚目的新秀。

可惜好景不常，如此昂貴的電腦，保質期也僅有三至五年。公司在CM-2銷售量下滑時，迅速推出下一代的CM-5系列，同時展開一系列的技術營銷活動。為了涵蓋遠東銷售市場，我應邀前往台灣新竹的國家高速計算中心，進行CM-5產品技術的專題演講。

隨著一九九○年代的來臨，具有平行處理能力的電腦充斥了超級電腦市場，而且都來自大廠商，如IBM、Intel和Cray。這些公司擁有雄厚的財力，採取大幅降價策略以排擠競爭對手。TMC爭取進行IPO籌措資金，但由於公司收入和盈利能力尚未成熟，未能順利上市。

CM-5雖在某些季度取得了亮眼業績，但整體上未達預期，並由於政治因素失去了一些現有客戶。最終由於資金周轉不靈，公司在一九九四年六月宣布破產，結束了營業。

公司解體一周後，我順利加入一家明尼蘇達超級電腦製造商的技術營銷團隊，專注於氣象與航天的應用。一直到數年前我退休，AI與我的職涯幾乎再無交集。