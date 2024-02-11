充氣聖誕鹿。（圖／作者虔謙提供）

去年聖誕節 前幾天，我步行時順便去拉爾夫超市，只見在一堆聖誕飾品簇擁下，高高佇立著一隻可愛的充氣聖誕鹿，那是有名的聖誕老公公的馴鹿魯道夫。

聖誕鹿棕色的身體，脖子上戴著紅綠白相間的圍巾，仰著頭，頭上有一對分叉鹿角，前腿抬起，好像在奔跑，眼睛笑成一條線，憨態可掬，笑意令人有好感，我一看就愛上了它，並想把它買回家。

由於聖誕鹿上面沒有標價，我便找人詢問，超市店員幫我打聽了半天，告訴我售價是十五美元。聽完後，我覺得價錢還挺合理的，當場就想買下來，可惜充氣鹿個頭太大，底部還有一個圓盤式的基座，我沒辦法用手將它拎回家。於是我問店員：「我現在沒有車，不知道明天來買行不行？」他笑了：「快過節了，明天來恐怕早就被人買走了。」我環顧四周，超市裡就只有這一隻充氣聖誕鹿。

我回到家裡，辦完瑣事，睡了個午覺。午覺是驚醒的，因為迷迷糊糊中，我意識到自己必須趕緊去把那隻可愛的聖誕鹿買回家。於是我一躍而起，準備了一下，便開車出門去了。

當我再度進入拉爾夫超市時，遠遠地就看到魯道夫，它還笑迷迷地站在高處，我毫不遲疑又小心翼翼地將它取了下來。那位店員看到了，跟我會心一笑，並說道：「你果然來帶它走了。」

這隻充氣鹿的個頭真大，連放進車裡都要費一點功夫。不管怎樣，我把它帶回了家，往壁爐前一放，還真是「蓬蓽生輝」，頓時充滿聖誕節氣氛，溫馨可人的魯道夫就這樣陪我度過了聖誕佳節和元旦之夜。

眼看著農曆春節就快到了，我摸了摸充氣鹿，還是鼓鼓的。看這個架勢，魯道夫不僅可以精神抖擻地過年，甚至還可能和我一起迎接下一個聖誕節，有它的陪伴，我感覺好像天天都在過節。

有人說，有個好心情，天天都是節日。

這隻聖誕馴鹿充氣玩具帶著節日的氣息，好比是一個快樂的精靈，為我帶來好心情。