幾年前，我認識了聖荷西愉園社的創辦人Michelle，她是一位來自四川的律師朋友，臉上永遠帶著燦爛的笑容，我稱她像個「小太陽」，走到哪裡都讓人感到溫暖。在愉園社那幢歷史悠久的老宅，我參加過很多「高大上」的聚會。

一月收到Michelle的邀請，在Palo Alto一位朋友家聚會，我以為是新年聚會，看到請帖才知道是一場為山景城市議員、亞裔 候選人Margaret Abe-Koga競選聖塔克拉拉郡監事（Santa Clara County Supervisor）的募款會。一位亞裔移民 的女兒，她是哈佛畢業生，競選縣公職，她是否能贏得我的一票？想到聚會時能見到好多老朋友，去見見她吧！

一月時，北加州 寒冷多雨。剛來到朋友家，門口幾株粉紅色的玫瑰，在雨後悄悄地開放，還没走進院子，便傳來了「龍的傳人」的音樂聲，這音樂頓時讓我從冬眠中甦醒過來。

一進門好熱鬧，一群認識的朋友打招呼、擁抱，互道新年快樂。剛和女主人打過招呼，便見到了今天的女主角Margaret。第一次近距離接觸她，給我的第一印象，她像個憨厚淳樸的鄰家大姐，說幾句話就會露出笑臉，沒有印象中美國政治人物那種氣場強大的咄咄逼人架勢。

看到亞裔或華裔站出來競選公職，我心裡都會由衷地感到高興。根據二○二三年美國人口統計顯示，亞裔人口在加州占百分之十五，在聖塔克拉拉郡甚至已超過百分之三十七，但是政府部門的亞裔代表很少。

主流社會對亞裔的刻板印象，就是會讀書、能賺錢，但很少人覺得亞裔有領導能力。我們許多海外華人的「美國夢」往往是努力工作、孩子上好學校、找個好工作、賺足夠的錢、實現財富自由，就認為是人生自由；我們往往不知道，政府制定了什麼對我們不利的法律，也不知道如何去爭取資源。

Margaret開始介紹自己，她的故事是一個典型的美國移民故事，出生於普通家庭，父親是園藝工、母親是航空公司的餐飲業服務員。她在灣區長大，父母不懂英文，Margaret雖然從小很內向，但要幫助父母和外界溝通，她慢慢成為父母的翻譯和代言人。

她發現如果在社區不認識任何人，沒有人會為自己說話，很多事情都會很麻煩，所以她在學生時代就開始對政府部門的運作感興趣。後來考上哈佛大學，學習政府管理；從哈佛畢業後，她擔任安娜的國會議員助理長達六年時間。

後來Margaret和先生搬到了山景城，養育了兩個女兒，並照顧年邁的父母，同時經營一間健身房。她一直沒忘安娜對她說的話：「去妳的社區服務他們。」二○○六年，她成為山景城的市議員；二○○八年當了市長，成為山景城一○一年來第一位亞裔女市長。

如今她前後擔任了十六年山景城的市議員，任期快到了，她希望能做更多，所以出來競選監事。她能成為稱職的County Supervisor嗎？她的執政理念、優先事項是什麼？Margaret都欣然回答。她是否能選上？我並不知道，但很開心我們參與經歷了這個過程。

看似一場朋友的「新年聚會」，卻成就了一場競選募款會。我想這是好事，當我們關注地方選舉變成日常，就像我們關心房價和學區一樣，那麼我們就不再是「遊客」，而是成為參與社區和共建家園的主人了。