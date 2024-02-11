年糕是農曆春節的賀年美食，過年吃年糕習俗據傳從中國周朝開始。年糕與「年高」諧音，有年年高升的含意，也代表年年長高長大的祝福。早期年糕是在年夜用來祭祀神靈及供奉祖先，而後慢慢發展成一種新春應景食品。

華人 過年就是不能缺少年糕，它有一定的祝福意義而且又美味可口，每年過年我都會買年糕，買來的年糕有時太甜，就會吃得很慢。幾天前去超市買菜時，看到糯米粉正在打折，順手拿了一包，想到年關將近，乾脆自己試著做看看。

年糕是以糯米磨粉製成，在中國不同地區，製作方式各有分別，傳至周遭國家後，依各民族不同的飲食習慣，延伸出不同的作法及風味。

記憶中小時候每到過年時，父母親一早就忙著泡糯米，然後拿到村子裡菜市場旁邊的一家小店，請店家幫忙磨糯米。排隊磨糯米的人還真不少，等到我們磨完糯米拿回家後，老爸就把糯米袋口綁緊，平放在高椅子上，上面壓著一塊大石頭，椅子下有個大盆子是接糯米流出來的水。等壓乾之後，老媽就開始做年節食品，例如湯圓、年糕等。那時是不懂事的年紀，從來沒注意這些湯圓、年糕，究竟是怎麼做出來的，如今想起來卻是充滿懷念。

買回來的糯米粉先放一邊，打開YouTube 先看一遍如何做年糕，視頻裡的樣式很多，有一粒粒紅豆的，有紅豆沙的、還有紅糖等不同口味；等我開始著手做時才發現我沒有紅糖，只有窮著變、變則通，看到冰糖還很多，乾脆用冰糖試做看看。

我把冰糖放入一杯水中煮開融化，放涼後，倒入半包的糯米粉，慢慢地攪拌均勻再放入模具中，放入模具前先塗抹一層油，比較好脫模；之後，放入電鍋，外鍋放兩杯水來蒸。蒸好之後再悶個十分鐘才拿出來，放涼後再放進冰箱。

隔天拿出來後，年糕就定型了，跟商家賣的一樣，急著想品嘗自己的冰糖年糕成果，切了一小塊來嘗試，味道不錯，不是很甜；接著裹上雞蛋 煎來吃，不輸超市買回來的。我對自己說太讚了，以後不用再去買年糕了，自己動手做簡單又好吃。

一般人過年都喜歡吃紅豆或紅豆沙的年糕，既然第一次做成功，接著做第二個紅豆年糕。紅豆先泡過夜，第二天早上把已泡軟的紅豆放進電鍋裡蒸熟，電鍋開關跳起再悶個十分鐘。之後，拿出來放涼，將紅豆和糯米粉及砂糖先混合均勻。之後，再加入清水慢慢地攪拌均勻，放入模具，再用電鍋蒸熟，紅豆年糕就在眼前了。

兩種不同口味的年糕吃起來各有風味，只是冰糖年糕偏白一點，紅糖年糕顏色比較好看一些。我把年糕切片裹著雞蛋放進鍋裡煎，那香噴噴的味道引誘著我多吃了幾口。愛吃上海炒年糕的我，也炒一次上海年糕過過癮，美食當前，這次過年就無法節食了。

現代人做年糕，已不像當年父母親輩做年糕那麼辛苦，現成的糯米粉，只要調製自己喜歡的口味，做起來真的很簡單，一點都不費事。如果想吃就可隨時做，不一定要等到過年時才動手做年糕，一邊做一邊玩，享受自製的樂趣，更能增添回憶。