儘管當前世界局勢風雲變幻、烽煙四起，但在農曆春節來臨之際，我們北加州 來自廣州的部分街坊學友，仍懷著喜悅樂觀的心情，參加每年一次的春節聚會。

那天在舊金山 東灣一間大餐館的側廳，近百名來自羊城的街坊學友歡聚一堂。大家雖已年過半百、頭蓋華髮，但個個眼睛明亮、精神煥發，大都保持著昔日的神態與風姿。在大會開始之前，來自當年廣州各間學校的學友們，或喜逢舊友相互寒暄，或自我介紹結識新交，整個側廳歡聲笑語此起彼落，洋溢著喜洋洋的氣氛。

大會開始，學友們各自歸席入座，靜聽主持人的新年賀語。與此同時，各席自點的食物點心，也紛紛由餐館的服務小姐送上，蝦餃、燒賣、排骨鳳爪、乾炒牛河、肉包等食物，琳瑯滿目擺滿各桌。大家開始一邊品嘗美味佳點，一邊欣賞學友們的演唱。

第一位上台的是一位頗具風韻的女士，她點唱的是中國大陸歌曲「蘆花」，一開嗓便把眾人震住了，實力不亞於專業水準；我們向她的同伴打聽，才知道她出自廣州星海音樂學院。接著學友們陸續上台獻唱，有男也有女，他們或獨唱或對唱，選的歌都是大家熟識的國內外或港台名曲，如「多情的土地」、「三套車」、「山楂樹」、「鐵血丹心」和「倩影」等。

這班演唱者不單僅是唱卡拉OK發燒友，還是舊金山灣區 業餘合唱隊的花城藝術團成員，每周六都會進行唱歌排練，因此唱起歌來頗有水準。他們嘹亮又充滿感情的歌聲，令台下舞蹈愛好者情不自禁地晃動起來，於是紛紛出來伴隨著歌聲翩翩起舞，他們跳的民族舞或交誼舞舞姿優美，與獻唱者的歌聲相得益彰，獲得台下觀賞者的喝采。

歡樂的時間過得飛快，聚會進入了高潮時段，主持者宣布樂器演奏開始。首先是一位女士獨奏小提琴，她調試了一下琴聲，便以優雅的動作拉起了小提琴，她先演奏一首「牧歌」，在大家的掌聲中繼續演奏「梁祝」的片段，優美動人的旋律讓大家聽得如癡如醉，連一旁端茶遞水的服務小姐也駐足聆聽。一曲奏罷，台下掌聲久久不息。

接著是一位男士獨奏吹笛，他那嫻熟的指法和精湛的技藝，同樣獲得學友們一致讚賞。在「牧民新歌」裡，他以歡快有力、急速跳躍的笛聲結束全曲，也將大家的情緒推向了聚會的高峰。

近四個小時的聚會結束時，學友們依依不捨地揮手道別，大家都度過了一個有意義又令人難忘的快樂時光，希望在明年的新春能繼續歡聚。