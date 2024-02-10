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大年初一拉二胡

陳燦富

初到西雅圖那年，大年初一午間，首次步入唐人街華僑華人公園，遇見文藝愛好者與膚色各異人士，趁著傳統佳節同台演出。其中，呂老先生登台表演拉二胡，聽到拉二胡的美聲悠揚，悅耳好聽，引起在場人們鼓掌喝采。

早年，呂家女兒與同學結婚移民出國，再替父母親申請辦理手續。老先生以前老毛病治不好，自從來到西雅圖，或許氣候環境適宜，舊疾近乎消失不見了。

有一年春節，我登門拜年，聽呂老太太嘆口氣說：「本地天氣乾燥多花粉，水土不服，返回老家城市多好。」呂家女兒說：「爸爸住在西雅圖，身體比以前好多了。」 老太太嘮叨地說：「妳爸爸沒事，一過新年輪到我頭痛腳疼，睡不好覺。」

過新年不久，聽呂家女兒說，她帶老太太去檢查身體，除了舊病疾患，沒有其他毛病。再聽呂家女兒說，她住在老家城市的兩個哥哥，三番兩次地勸說老太太要好好陪伴父親。老太太動怒偏激地說：「怎麼你們不體諒、不關心媽媽？爸爸有女兒和女婿照顧，你們幹嘛擔心？你們大可以勸爸爸跟我回老家。」

老太太話都明說了，呂家女兒擔憂媽媽身體遲早出問題，趕緊替她訂機票。那天呂家女兒要上班，我幫忙駕車送老太太去西雅圖機場搭機，偶爾透過車後鏡看一下坐在後排的老先生，他一語不發。

由機場返回途中，老先生說出心中之語。他說，老太太大有可能是故土難離，就算西雅圖風光再優美、環境再優越也留不住她；既然老先生決定留在西雅圖，她唯有獨自還鄉。

這一來，長時間不見老先生拉二胡了，有一次再去呂家，才見到老先生拿出二胡。他說，早前女兒告訴他，說唐人街華僑華人社團成立曲樂隊，建議父親發揮專長，參與曲樂隊去拉二胡。果然，老先生拉二胡有水平，本地中文報紙的頭版新聞，曾經刊出老先生拉二胡的圖片。

龍年春節快臨近時，我的手機忽然接收到老先生發來的視頻，看視頻內容，原來老先生提前回到老家過新年，當地相關機構舉辦迎新年文藝晚會，他受邀登台拉二胡；老先生所奏之曲，起伏跌宕又有抑揚頓挫，抒懷田園景色，自然風光優美。

看完視頻，我與老先生講電話，讚許地說：「視頻製作效果不錯，老先生拉二胡優美動聽。」老先生喜孜孜地說：「視頻由我的大孫子親手攝錄製作的，他透過視頻號發布出去，僅僅三天，觀看點擊率超過兩萬。」

說著說著，老先生話語一轉說：「老太太昨晚對我說，住在西雅圖，一到新年，時不時怏怏不樂，看來全是心理作怪。她還說，老家城市這邊有兩個兒子，西雅圖那邊有女兒，我們二老不就是兩地都有家嗎？兩邊都有親人陪伴過春節，過日子應該心滿意足，過新年時多說新年快樂。」

我樂呵呵地說：「那麼以後每年都回老家城市過新年吧！」老先生毫不猶豫應答說：「不行，在中國和美國都有我們的親人。我們確定了，今年回到中國過春節，明年留在西雅圖過新年，每逢大年初一，我會繼續登台拉二胡。想一想，心情多開心、多快樂，心裡溫暖了，就會精神奕奕。」

我含著快意，開懷地說：「龍年吉祥，新年快樂，心裡溫暖，確實會使每個人精神奕奕。」

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