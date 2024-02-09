去年十二月二十日下午女兒打電話來說，她在醫院要生小孩了，女兒的好友Josephine送她去醫院，正在醫院陪她。聽完後，我的心裡七上八下，預產期不是在今年2月2日嗎？我和老公一點也不敢耽擱，立刻收拾一下，把剛煮好的一鍋海鮮湯，打包帶去醫院探望女兒。

一路上大塞車，我們從Mountain View開出到Fremont華盛頓醫院，開了一個多小時，路上看到一道美麗的彩虹，我還一直在擔心，並查看網路上關於「早產」的相關訊息。進醫院時，警衛要求打開我們隨身攜帶的包包查看，然後到櫃台拿證件換入院許可標籤貼在外衣上，才可以入院去探視。

循著房間號碼找到了女兒，她正在為產前的陣痛掙扎呻吟，我看了也於心不忍，這是每位母親都必須經歷的過程。女婿也從辦公室趕過來了，經過女兒簽字同意打無痛分娩針；打完針後，疼痛減緩，換成全身抖個不停、牙齒直打顫，我怕女兒餓，又怕她冷，女兒說：「發抖是因為打無痛分娩針的關係。」

接著六、七名醫護人員進進出出地忙碌準備，有負責接生的，還有負責照料小嬰兒的。女婿待在女兒身邊，幫忙扶著女兒的大腿加油打氣；我則坐在一旁，默默地祈禱。接著女兒的破水噴出到地上，助產士上陣，女兒使勁全身的力量，滿臉漲紅，一次次努力，直到小嬰兒終於出來了，宏亮的啼哭聲，振奮了全場所有的人。我和女婿會心地互望一下，感動一個小生命的誕生，我高興到眼淚都要飆出來了。女婿剪開了臍帶，小嬰兒名叫Jacob，一切順利，母子平安。

原本我計畫去年底旅遊，一月底前回美國幫女兒坐月子，現在一切改變，我也幫不了忙，只好幫忙做一些心理建設。現在生小孩都流行重金請月嫂到家裡幫忙坐月子，女兒擔心每隔兩小時餵奶，會影響睡眠容易造成產後憂鬱症 ，也擔心養小孩會很花錢等問題，我只好耐心地跟她說，我們那年代的農村婦女，有人當天生完小孩就下田工作。

我接著說：「自然產生下小孩，可見母親是健康的，是有足夠能力自己照顧小孩的；況且孩子成長快速，千萬要把握與孩子一起成長的機會。當媽媽一定要堅強，靠自己的力量撫養小孩，不要指望別人，也不需要急著去工作賺錢，以後孩子大了機會多的是，正常養小孩根本花不了什麼錢的，妳又倡導環保、極簡化。每個小孩都帶著自己的口糧來的。」

女兒聽完放寬心了，她為人善良、人緣好，所以收集了很多朋友家小孩長大用不著的嬰兒用品，甚至還可以分享給別人的小孩，省下不少錢。

女兒的同事來醫院探訪，帶了適合產後吃的豬肝粥，她是一位有育兒經驗的中年婦女，自己辦過育兒所，也在這家醫院生下兩個孩子，於是我好奇請教她，為什麼會早產？她推測，可能是運動量太大，跳舞舉手投足動作太大，站太多，跟我和老公的想法不謀而合。產婦不能都不運動，也不能過激運動，所以事事都很難圓滿，現在小Jacob要在保溫箱待兩周，這就是人生，總是有點欠缺，才能讓我們有進步與改善的空間，得到更美好的結果。

凡事有得有失，辛苦的小Jacob提早來到人世間，必須待在保溫箱裡，但也讓女兒和女婿有多一點時間輕鬆一下。也真的很感謝女兒的好朋友絡繹不絕地來訪，提供寶貴的經驗。醫院的安全管理做得非常好，病房內最多只能有三名訪客，如又有兩位訪客來，我和老公就去入口繳回標籤，換他們進來。

這家醫院整層樓的每個房間設備俱全，房間也就是產房，可提供一人陪伴住宿，所以每餐提供兩份餐點，住著都是來自世界各地生小孩的女人，以印度 人和華人 居多。還有產婦會捐獻過多喝不完的奶水給早產兒喝，真是感恩我們生長在這麼棒的資源共享世界。