我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「健身迷」英王罹癌震驚全球 每天必做11分鐘加拿大空軍體能訓練

大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

旅行感情

水仙

在美國，有一種職業叫「旅行護士（Travel Nurse）」，他們會不定期地工作於全國各地，甚至在全世界不同的醫院。

這一周，我都和旅行護士依琳娜混在一起。她是個黃毛丫頭，搭肩的辮子、立體的小臉蛋長得還算不錯，瘦瘦的身材、直直的腿，那兩只假奶從四面八方直挺著。她告訴我，自己原來的胸部太小，去墊大了。除了工作，她最大的愛好就是利用手機在網上蒐尋單身男人，或許她知道自己在我們醫院待不久，根本不介意和我這個半陌生人談論她的感情生活。

每天早上，她一見我就會侃侃而談前一天晚上和她在酒吧約會的男人，看著她一臉的興奮，就覺得這女子的荷爾蒙分泌得很旺盛。

「伊蓮娜，妳可要小心網戀，網上認識的男人，有幾個靠得住？」我儼然一副長者的模樣。

「Don't worry Fu，我哪有認真過？只是在一起喝喝酒罷了。」她一臉的無所謂。「妳的住址千萬別告訴他，如果尾隨妳回家會有危險的。」我有些囉嗦。

「我連名字、單位都沒講真話，每次回家都繞城裡轉兩圈。」她詭異地笑了，她比我想像中聰明。「妳知道兩年前全美國最大的碎屍案，就發生在西雅圖？是那個網戀認識的男友殺了她。」我心有餘悸地和伊蓮娜説著自己身邊同事發生的遭遇，心還發抖著。

「My God，她運氣真不好。」伊蓮娜睜大了雙眼。從那時起，我對網戀就沒有好印象，以為那是戀愛毒藥。

一大早上班前，伊蓮娜就拿手機給我看那些小夥子的自我介紹及照片，她讀給我聽第一位男性的資料，對方單身、三十四歲、工程師、業餘時間熱愛健身等等。

「他是個騙子，別相信他。」我脫口而出。「Why？」我指著照片裡肥胖的身材哈哈大笑。「對對，真是個騙子。」伊蓮娜馬上pass掉。

她開始讀第二位的資料，單身，二十八歲。我一看名字裡那麼多K字，再一看模樣，就説是個日本人，我説這個還可以。亞裔愛學習，高學位有好工作，會做家務，是當丈夫的好人選，我極力推薦。

「對不起，我對亞裔男人興趣不大，不夠man。」她講這些話的時候，我心想妳連胸都是假的，憑什麼對亞裔男懷有偏見？我瞪了她一眼，表示不服。我懷疑她根本不是在找對象，只是尋歡作樂而已。一周過去了，我沒有搭理她，對網戀我一向有成見。

下班前伊蓮娜又湊過來，照片裡她站在兩位英俊的西方男子中間，勾肩搭臂好不瀟灑。「美了，兩個男人爭搶妳了。」我開玩笑說。「兩個帥哥都是好人，可惜不行啊！好事難成。」「Why？」「他們是一對Gay。」她掃興地説。

去年十月的最後一天，伊蓮娜請我喝咖啡，説是下個月就離開西雅圖了，我問網戀進行得如何？她笑著説別當真，她不會和男人正式交往的，又不是小姑娘。原來她離過婚，一個兒子都遠走高飛了，自己一人過得滿好的，她認為男人是靠不住的動物。

我也沒想到看起來年紀滿小的伊蓮娜，已經三十八歲了，婚姻的失敗，已經打擊了她重組家庭的信心，網戀對她來説，只是逢場作戲。

名副其實的旅行感情，伊蓮娜不僅工作漂泊，連感情也在漂泊，她對我説：「世上這樣的女人多的是。」也不覺得自己不安全或不幸福。我覺得自己在年輕人面前很單純。

亞裔 西雅圖 咖啡

上一則

第一次在美國過春節

下一則

美好的堅持

延伸閱讀

熬過冬季漫漫長夜 西雅圖告別下午五點日落

熬過冬季漫漫長夜 西雅圖告別下午五點日落
強烈冷氣團襲西雅圖 現33年最低溫

強烈冷氣團襲西雅圖 現33年最低溫
核桃市華生和家長 送暖百頂手工護士帽

核桃市華生和家長 送暖百頂手工護士帽
嗆外賣員是「社會底層」 濟南護士停職1個月

嗆外賣員是「社會底層」 濟南護士停職1個月

熱門新聞

清華大學兩名女大生在花蓮考古博物館實習，前往北三棧遺址地表調查時，意外發現一片珍稀的人獸形玉玦。（圖／花蓮考古博物館提供）

2700年前史前文物 台灣女大生發現國寶級人獸形玉玦

2024-02-01 03:21
摩洛哥用塔吉鍋盛海鮮。（圖：作者魯秋琴提供）

情定海鮮餐

2024-02-02 01:00

李博士走了

2024-02-02 01:00

爸爸不認得我了

2024-02-05 01:01
秘魯首都利馬的市中心，矗立西班牙風格的歷史建築。（圖∕123RF）

在利馬，遇見另一個中國

2024-02-02 01:02
圖∕李進文

我已經不再是那個曾經

2024-02-04 01:01

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他