在美國，有一種職業叫「旅行護士（Travel Nurse）」，他們會不定期地工作於全國各地，甚至在全世界不同的醫院。

這一周，我都和旅行護士依琳娜混在一起。她是個黃毛丫頭，搭肩的辮子、立體的小臉蛋長得還算不錯，瘦瘦的身材、直直的腿，那兩只假奶從四面八方直挺著。她告訴我，自己原來的胸部太小，去墊大了。除了工作，她最大的愛好就是利用手機在網上蒐尋單身男人，或許她知道自己在我們醫院待不久，根本不介意和我這個半陌生人談論她的感情生活。

每天早上，她一見我就會侃侃而談前一天晚上和她在酒吧約會的男人，看著她一臉的興奮，就覺得這女子的荷爾蒙分泌得很旺盛。

「伊蓮娜，妳可要小心網戀，網上認識的男人，有幾個靠得住？」我儼然一副長者的模樣。

「Don't worry Fu，我哪有認真過？只是在一起喝喝酒罷了。」她一臉的無所謂。「妳的住址千萬別告訴他，如果尾隨妳回家會有危險的。」我有些囉嗦。

「我連名字、單位都沒講真話，每次回家都繞城裡轉兩圈。」她詭異地笑了，她比我想像中聰明。「妳知道兩年前全美國最大的碎屍案，就發生在西雅圖 ？是那個網戀認識的男友殺了她。」我心有餘悸地和伊蓮娜説著自己身邊同事發生的遭遇，心還發抖著。

「My God，她運氣真不好。」伊蓮娜睜大了雙眼。從那時起，我對網戀就沒有好印象，以為那是戀愛毒藥。

一大早上班前，伊蓮娜就拿手機給我看那些小夥子的自我介紹及照片，她讀給我聽第一位男性的資料，對方單身、三十四歲、工程師、業餘時間熱愛健身等等。

「他是個騙子，別相信他。」我脫口而出。「Why？」我指著照片裡肥胖的身材哈哈大笑。「對對，真是個騙子。」伊蓮娜馬上pass掉。

她開始讀第二位的資料，單身，二十八歲。我一看名字裡那麼多K字，再一看模樣，就説是個日本人，我説這個還可以。亞裔 愛學習，高學位有好工作，會做家務，是當丈夫的好人選，我極力推薦。

「對不起，我對亞裔男人興趣不大，不夠man。」她講這些話的時候，我心想妳連胸都是假的，憑什麼對亞裔男懷有偏見？我瞪了她一眼，表示不服。我懷疑她根本不是在找對象，只是尋歡作樂而已。一周過去了，我沒有搭理她，對網戀我一向有成見。

下班前伊蓮娜又湊過來，照片裡她站在兩位英俊的西方男子中間，勾肩搭臂好不瀟灑。「美了，兩個男人爭搶妳了。」我開玩笑說。「兩個帥哥都是好人，可惜不行啊！好事難成。」「Why？」「他們是一對Gay。」她掃興地説。

去年十月的最後一天，伊蓮娜請我喝咖啡 ，説是下個月就離開西雅圖了，我問網戀進行得如何？她笑著説別當真，她不會和男人正式交往的，又不是小姑娘。原來她離過婚，一個兒子都遠走高飛了，自己一人過得滿好的，她認為男人是靠不住的動物。

我也沒想到看起來年紀滿小的伊蓮娜，已經三十八歲了，婚姻的失敗，已經打擊了她重組家庭的信心，網戀對她來説，只是逢場作戲。

名副其實的旅行感情，伊蓮娜不僅工作漂泊，連感情也在漂泊，她對我説：「世上這樣的女人多的是。」也不覺得自己不安全或不幸福。我覺得自己在年輕人面前很單純。