受困的幼鹿，正在被U形布條慢慢吊起。（圖／作者陸契提供）

被我家視為吉祥物的野鹿不時光臨我家，牠們自由出入，飽食後就靜靜地坐在後院角落直到天黑。我們全家人都非常享受有鹿相伴、與鹿共處的時光。

凡事皆有意外，某個星期天上午，我突然聽到前院傳來了鹿的鳴叫聲。往外一望，只見一頭母鹿在前院一邊轉圈一邊鳴叫。鹿是非常安靜的動物，極少鳴叫，難道發生了什麼事？我走進前院仔細察看，才看到一頭幼鹿正卡在柵門縫隙動彈不得，而且身上已有了皮外傷，正在出血。我趕緊回屋內和太太商討兵分兩路，她守著幼鹿，我去搬救兵。

我家的左鄰是出生在美國的第二代華裔 ，只是他和我都沒有救援野生動物的經驗，幾次努力都沒奏效。時近中午，流血的幼鹿長時間曝曬在陽光下，說不定會有生命危險。鄰居開始打電話給警察局、市政府及一些動物組織；我急忙奔進右鄰的教堂求援。

這時，主日敬拜活動已經結束，絕大多數信徒已經離去。好不容易找到的一位中年婦女聽明了我的來意，她微笑地說：「你找對人了，我學過野生動物救助。」她拿出一個塑料桶和一條長長的紅絨布條，解釋說這些是救援野生小動物的基本用具。她往水桶裝進大半桶自來水後，跟著我快步走到我家。

她先把長布條在水桶裡浸泡一會兒，然後把吸足涼水的布條，輕輕地披在幼鹿身上，再用手不斷地把桶裡的水淋滴在鹿的頸部和頭部，幫鹿降體溫。她一邊有條不紊地處理，一邊詳細講解每個動作的目的和要領，並表示千萬不能把布蒙在鹿的頭部，否則鹿會暴怒反抗的。說來也真是神奇，沒多久，幼鹿便抬起了頭，眼睛開始放光，現出了生機。

接下來，她把長布條折彎成U字形，像起重機的軟吊兜一樣，兜住鹿的前後腹部靠近四肢處，讓我們各提U形布條的一頭，她托著鹿腹，慢慢地把幼鹿吊起來，看來勝利在望了。

但我們都高興太早了，吊起來的幼鹿還是不能脫離險境，因為唯一一條的救生通道，被鐵門上端的一副鐵鉸鏈給擋住了，必須把鉸鏈卸掉，把門拆除下來。

我奔回屋內取來十字螺絲刀，一位男士用力擰開已經生鏽的鐵螺絲，我太太和我迅速地抬走鐵門，幼鹿的救生通道終於被打通了。

說時遲，那時快，獲救的幼鹿極迅速地掙脫了布條，撒腿就往山上的方向跑去。自始至終被我們忽視的母鹿，在這一瞬間，也不知道從哪裡跳了過來，與幼鹿會合，只花幾秒鐘的功夫，就雙雙消失在我們的視野裡。

等到目瞪口呆的我們終於都回過神來，不禁個個笑逐顏開，擊掌相慶，這真是一個可遇不可求的經歷。在警察不管、市府不管、各種管貓管狗管寵物的動物保護組織也不管的情況下，我們在城市的住宅區裡，竟然救出一頭三不管的非攻擊性野生小動物。

約兩個星期後，又見一頭母鹿和兩頭幼鹿在我家後院徘徊，心中不禁吶喊：「歡迎光臨，我們在這裡隨時歡迎你們，也隨時保護你們。」