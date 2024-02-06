一位多年好友是鑽石專業的珠寶商，同時也是一名優秀的珠寶設計師。她曾為美國職業球員及明星設計多樣的鑽石首飾，數十年來，事業上的成就帶給她無限的滿足。

她成功地為一對對佳人才子，打造締結良緣的美麗鑽戒首飾，年復一年，她為人作嫁無數，但她最大的心願是憑著自己在鑽石業的優勢，希望不久的將來，她可以為唯一的寶貝女兒尋覓並設計一枚完美無瑕的鑽石戒指，當成她的嫁妝。

然而天不從人願，偏偏事與願違，女兒的婚姻大事一直在歲月中蹉跎，她雖然著急，卻也束手無策，只有空嘆無奈。

在殷殷期盼中，她久候的那一刻終於到來，已過了不惑之年的女兒，總算找到如意的終身伴侶。友人眼見她的心願即將實現，興奮極了，她胸有成竹地認定那枚她精心選妥的FL鑽石，必將呈現它完美無瑕的鋒芒，閃耀在女兒的身上。

當她興沖沖地炫耀那枚稀有的鑽石給女兒看，未料女兒卻不領情，也不為所動，反而對母親說了一番「人生沒有完美」的大道理，接著說她不要完美無瑕的鑽石，她要的是帶有一點瑕疵的。這突如其來的反彈，母親除了驚訝，更像是洩了氣的皮球一樣，感到非常失望。

她萬般無奈，在女兒的堅持之下只有妥協，終究退而求其次，她選了一枚VVS1等級的鑽石，含有極為細微的內含物，微小到正面幾乎看不見，只能從鑽石底部才能觀測到微弱的雜質。即使是一位專業嫻熟的寶石鑑定家，在多倍放大鏡下，也很難發現瑕疵。

過去她的顧客不論是舊雨新知，都希望仰仗她的專業知識，提供適合買家經濟預算 的鑽石級別，並為他們挑選出在那一層次的品質中，淨度最高檔、最完美的鑽石當婚戒。由於她的信譽良好，每一宗交易，最後她總能勝任愉快地以「完美」的貨色成交，達到賓主盡歡。

事情過後，她再三反思女兒的「人生沒有完美的」那句話，從中領悟出的道理，竟顛覆了她在鑽石領域多年所追求的「完美」理念。

有一天，她在一本書中讀到，「在這個繁雜的世間，人類最大的缺陷，就是追求完美。」女兒的話言猶在耳，令她陷入深思。書中精鍊的陳述有如醍醐灌頂，讓她切實領會到了自然界的規則，水滿則溢，月盈則虧，天道忌滿，人道忌全。她終於想通了，凡事若過分追求圓滿，反而過猶不及，走向反面；將滿未滿，才是人生最好的狀態。

女兒的認知是值得稱許的，身為母親的她從這次的鑽戒事件，學習到什麼是「不完美的完美，不求完美，才能圓滿。」那是思想成熟的女兒教給她最珍貴的人生課程。