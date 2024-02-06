早上六時許，手機響起，傳來一陣生硬國語的女性聲音，帶著外國人學中文的腔調，介紹自己是AT&T 紐約總部工作人員，問我是否近期有使用另一個電話號碼，去做一些網上商業活動，已涉及非法網路賭博。

我明確地回應沒有，她說那個電話是用我的ID去申請的，口氣還帶點威嚇性質。她還表示，如果屬實的話，按照聯邦通訊條例，可以停用我現在使用的手機號碼，她並建議我與她的上級經理作進一步說明。

電話那邊傳來操流利國語的男性聲音，自稱是公司的值班經理，問我曾否遺失過私人證件？或者被人盜用身分而自己不知道？

與對方談話至此，引起了我的警覺心，此等調查事件，不應由一個值班經理在電話裡處理，需要正式函件通知。這位自稱經理的人，一再追問我是否遺失過個人證件，明顯想透過他的查問，套出我的個人資料，例如姓名、出生年月日、銀行及信用卡 和駕照 ID，他們利用這些個人資料，來行使金融或銀行戶口上的詐騙。想到這是一通釣魚式的詐騙案，我立即掛停電話。

這類電話可能專挑一些華裔長者為對象，希望趁對方沒起床、神智尚未清醒時，達到騙取個人資料的目的。此次詐騙者改頭換面，不再用公安查案或者快運速遞包裹來包裝，使用更為普遍及經常會發生的電話為餌，目的是竊取他人個人資料，再去另開銀行戶口或申請信用卡去騙取金錢財物。

特別狡猾的是，先用一個華語不太流利的女生打頭陣，讓接電話人士失去應有的警覺性，再由另一個自稱經理的人，繼續引導受訪者入局。

現在電話詐騙案方式層出不窮，花樣眾多，讓人防不勝防。最重要的是穩守個人資料，不要將個資隨便告訴他人，要做到守口如瓶，不明來歷的電話乾脆不要接聽。政府單位一再提醒民眾，與市民溝通不會用電話，均用正式公文來往，不清楚來電單位可要求對方留下電話、部門單位和有關人士的姓名，核對作實再考慮是否回覆。

特別是年長耆老，千萬不要在電話中將個人資料告訴他人，才能防止上當被騙。