不久前，我們到聖地牙哥 出海看鯨魚，回程的遊船乘風破浪，顛簸著我們心中的快樂。第一次在大海近距離看到鯨魚群，那喜悅與震撼，向海天擴散，隨浪花起舞。甲板排椅上坐滿的遊客，也都帶著滿懷的期待，靜靜地眺望著。

我和老伴就坐在靠通道的位置，驀然間，就在我們前面，一個像藍眼金髮的洋娃娃、剛學會走路不久的小女孩，晃蕩著出現在眼前，她不時地把白嫩小手，伸向她面前的爸爸。我的心咯噔一下，兩側的排椅都是鐵製的，中間只有不足一米的通道，我做好了心理準備，萬一她站不住，我就立刻挺身去幫扶她。

小女孩向前一步，她爸爸就後退一步，通道兩側的遊客也都注視著這個小女孩；和我不同的是，他們的微笑顯得很悠然。意料之中的事終於發生了，步履蹣跚的小女孩突然一屁股敦坐在甲板上。我猛然地站起來，那個爸爸依然微笑站著不動，那些在一旁的女士與先生們，都像是在觀看小女孩表演似的，同樣的微笑、同樣的觀望、同樣的不伸援手，還有同樣的滿眼欣賞。看到這種景象，我悄悄地坐了下來。

遊船時而顛簸，小女孩的屁股剛離開甲板，一晃又一晃地坐下了。她不哭不叫，再次用兩隻小手撐著甲板，躬起的身子，像一顆即將破土而出的彎曲黃豆芽。她就那樣保持不動，似乎在等待遊船平穩的時機。

後來她趁機用力，終於站起來了，我心裡為她加油。但歸心似箭的遊船，不知道這裡發生的一切，自顧自地飛速疾行，小女孩又一次弓著後背，手腳撐著甲板，隨著顛簸晃動著站起來。

她爸爸遞上一個奶嘴，她咬住，繼續踉蹌地前行。遊客們會心地微笑著，也許他們回想起自己童年的蹣跚，也許他們看到自己孩子的堅強。

我是一個來自中國的退休 教師，二十年前參加繼續教育時，曾聽專家說，在美國若孩子摔倒了，家長都是看著，會讓孩子自己站起來，當時總覺得那像是一個遙遠的傳說。而此刻，我竟然與這個傳說不期而遇，第一次看到鯨魚的欣喜，已如海底般沉靜，而此刻與傳說的邂逅，卻讓我思緒萬千。

我也是一位父親，現在還是一位外公，我一下子明白了，要想讓孩子一生站著，他們摔倒了，大人就在一旁看著就好。