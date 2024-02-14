我自幼受了讀書為要的家教和古訓，加上有廚藝高超的奶奶當家，結婚前一心只讀聖賢書，沒下過廚房，自然不會做飯。

新婚蜜月，想像著夫妻應該同甘共苦、相互扶持，於是第一次陪先生下廚，以為至少可以在一旁當幫手。我從洗菜、切菜、煮飯開始學習，努力當個稱職的主婦，許下一個美好的願景。

不料我被嫌棄礙手礙腳，連當個幫手都不稱職，只能識相地退出。當然，飯後洗碗、打掃等還是自覺地承包下來。於是在廚房裡夫唱婦隨的美夢，就這樣很快地幻滅了，取而代之的是能者多勞，各司其職。

有了孩子，又一路輾轉來到繁忙的矽谷 （Silicon Valley），逼上梁山，學會了燒些簡單的菜餚，最後仍因小孩更喜歡爸爸的廚藝而退出廚房。

每逢請客，先生更是義不容辭，我則忙些其他家務，不知不覺將一切家務明確分工。有時感覺我們彼此更像「室友」，自己忙忙碌碌，對方似乎渾然不知；反之亦然，對方焦頭爛額，自己也視而不見。

我和先生都來自中國上海，但口味其實很不相同。先生喜歡水產海鮮，口味清淡，不愛甜食；我則更喜歡濃油赤醬、肉食與甜品。先生的廚藝得到不少朋友的稱讚，我也滿喜歡的，但時間久了，還是會嘴饞以前奶奶燒的各種經典菜，便向先生描述思鄉情懷。先生嘗試著做，口味有幾分相似，先生嘗了也自認不錯，但我能查覺到，與他的口味風格迥異，不會是他的最愛。

先生買菜，見到海鮮就情有獨鍾，見到甜食則視若無睹，害我黯然傷神，獨吞口水。但凡我去菜場，先生則嘮叨盡買些垃圾食品回家。慢慢地，由於各自忙於工作，外加小孩、家務各種雜事纏身，買菜之事也變成先生獨挑，我們又少了一件共同做的事了。

幸好上餐館時，我幫先生點海鮮料理，也可幫自己選個飯後甜點解饞。席間雙方還能趁機誇大其辭地饞對方一把，總比各奔東西、自己去找餐廳來得好。

有時我暗自將奶奶的料理和先生煮的互相比較，雖然都是每頓四菜一湯，奶奶做菜更像宴席菜，總是令人垂涎三尺。儘管那時很窮，魚肉都要憑票供應，但醋溜黃魚、冰糖元蹄、椒鹽排骨、螞蟻上樹、粉蒸肉等等，一有機會，奶奶就變著花樣來。

而先生煮的料理，更像是尋常百姓的家常菜，有時興致來了，紅燒肉下墊上一片綠葉青菜，倒也別出心裁；有時則是粗茶淡飯，泡飯配上皮蛋、肉鬆、醬瓜等幾碟小菜，雖然不及電視劇「繁花 」裡的「寶總泡飯」那麼考究，卻也可口。

夫妻相處久了，久而久之，我也開始品嘗出海鮮的鮮美，而先生也接受了不太甜的甜品，至少陪我去咖啡 館時，不再惦記著海鮮館。

有一天，先生說，其實他也不喜歡做飯，若興之所至偶一為之，烹鹹煮淡、搭葷配素，倒也有趣。無奈每日三餐，慢煮不敵快吃，餐巾一抹，轉思下頓食材配料、烹煮時序火候，實乃「過一天，做一天，永無止境。」

一直以為先生喜好烹飪，才知其勉為其難，不覺汗顏。我也曾幾次心血來潮想著精進廚藝，亦可幫先生減輕壓力，但終因沒有任何成就感而淺嘗輒止，半途而廢。三十多年來，先生數十年如一日，負任蒙勞，停辛佇苦，得以免去我柴米油鹽之煩惱，我很惜福知足。