在去年十二月三十一日及新年一月四日來回台北與東京航班上，飛機上大都是生機勃勃的年輕人，他們選擇一段短程距離的異國之旅，享受以半空箱的狀態出發，回程裝回整箱的購物樂趣，先生與我也在其中。

十二月三十一日跨年夜，在酒店看日本 熱鬧傳統的紅白對抗賽，一覺醒來，吃完爽口的九宮格純日式早餐迎接新的一年，之後上了大巴之旅，漫遊川越老街，逛完高崎後，就轉往知名賣場。

我們悠閒信步其間，忽然先生轉頭扶著我的肩頭輕聲說：「怎麼覺得天旋地轉，我可能不行了。」我還没會意過來，也發覺重心不穩，眼前的人和景物好似在左右旋轉，才知在日本元旦遇到地震 ，近一分鐘的天旋地轉，廊上和戶外的人們在旋轉中站立，這期間也有在店裡購物的男女老少，不疾不徐地步出，走到空曠處等待地震過去，没有傳出騷動驚叫。

現在回想起來，日本是地震頻繁帶，從小訓練有素。當地震一停後，大夥又進商場繼續採買，我們在咖啡店閒坐，先生才說地震時，他還以為是自己犯了心臟病 。

一月二日由輕井澤一路按行程遊玩，由群馬縣到東京市區時塞車，原來新年期間出遊的人們，本應在一月四日才返家，但因地震影響心情，多數人歸心似箭。

當參觀角川武藏野博物舘後，吃完日式壽喜燒晚餐，一上車導遊就告知，在羽田機場有一架日本航空客機和海上保安廳飛機相撞，大家面面相覷，默默祝福開春頭兩天，就傳出兩件重大意外的日本，能夠順利處理災後問題。到了旅館，打開電視都是機場火光熊熊的報導，得知日航全機三百七十九人，在黃金九十秒內全部撤離，心中好是感動。

一月三日我們在遊覽車上時，有一位先生提及日本是可敬又可怕的民族，可敬的是守法精神；可怕的是在危急存亡之時，還能保持如此服從、鎮定及堅忍的精神。另有一人說，這是個有禮的民族，但在頻繁的彎腰行禮躹躬中，衍生九一八的侵華戰爭和偷襲美國珍珠港事件，我覺得兩者均有深意。

此次旅行，一路上導遊知識淵博，讓人增廣見聞，做筆記的同時更增加人生領悟。平日在美國接觸的人，都比我們年紀大，這次先生與我是團員中年紀最長的，但我們跟從領隊指示從未脫隊，腳步也跟得上年輕人，在旅程快結束時，有同行者對我們說：「佩服二位的體力，希望自己到七十多歲時，也可以如此旅行。」其實在美國，同歲數的人大多擁有這樣的體能。

一月四日晚上，飛機安抵台北，心中感恩能平安進出，我們各攜帶一個小皮箱，回來時仍如此，這是一趟輕鬆之旅。地震前後雖旅遊得舒心，曾在東京都廳展望東京全景，它再大，也美不過我的家鄉，走在婆婆家附近溫暖熟悉的傳統市場，也是熱鬧的上野阿美橫町比不上的，回家真好。