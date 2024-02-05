遇到逢年過年，故鄉的傳統總要炸點東西，例如炸丸子、炸帶魚、炸饅頭，炸豆腐、炸麻花、炸油餅、炸蝦片。「炸」意味著紅紅火火、熱熱鬧鬧，彷彿油鍋裡劈里啪啦一炸，就會炸開新一年的好兆頭。

懵懂的年紀，我只要看見爸爸在鍋裡倒油，準備開始炸了，就知道要過年了。歡天喜地圍著爐子轉圈，炸什麼吃什麼，年味就在一炸一吃之間逐日濃郁起來。在異鄉這麼多年，我在兒子小時候，每逢過年也是要炸一些食物應景，添加點年味。

喜歡小兒子圍著炸鍋，揚起笑臉並滿眼期待，不時地往他小嘴放一些炸好的食物，看著兒子滿足享受的表情，這農曆年就過得踏實、安穩與幸福。

後來有科學論證加上坊間傳聞，油炸食品不健康，再則兒子讀大學後，春節難得在家過年，自此便很少油炸食物。年節期間，也多以烤製食物代替油炸食品。但沒有油炸食物，總覺得年味淡了一點。

去年過年前突發奇想，決定炸一些小麻花。除夕的前一日清晨，和好麵，準備炸麻花。不知是麵醒的時間不夠長，還是水、麵、油的比例不合適，麵團稀散難以成型，左揉右捏總是難以擰成想要的麻花形狀。

勉強炸了幾個，出鍋後麻花面目模糊，像肉團般擠壓在一起，毫無麻花一圈套一圈的層次和美感，於是放棄炸麻花，改做炸油餅。

在擀麵板上撒上麵粉，擀成手掌大小的長方形薄片，用刀在麵皮上劃上兩道，放入油鍋中，看著薄皮小麵餅在滾沸的熱油裡吱吱作響，隨即膨脹，由白變黃。當金黃色的炸油餅擺放在細瓷白盤，色澤誘人，吃上一口又脆又香，咬在嘴裡嘎嘣響；再配上一小碗小米 稀飯，和一碟鹹香的醬菜，故鄉的年味穿山越海撲面而來。

香味縈繞，時空倒流，眼前的一切即刻化為兒時的家，爸爸站在冒煙的油鍋前，擼起袖子炸油餅的樣子栩栩如生。爐火正旺，油餅翻滾，年少的我們快樂地圍著鍋邊，焦急地等候油餅出鍋，那便是年味，也是餘生歲月中最溫馨難忘的回憶。

那天清晨，在灑滿暖陽的廚房，炸了一大盤的油餅，屋裡飄著油炸香味，我和丈夫坐在早餐桌邊，一邊吃炸油餅一邊感慨歲月流逝。回想從前，活蹦亂跳的小兒急切地等候油餅出鍋的興奮，年復一年。如今兒子在另一座城市打拚，一如我們的從前，長大離家，多年未曾再與父母一起過年。光陰的年輪在一個又一個炸油餅和不炸油餅的年節裡，兒子漸漸地長大，父母慢慢地老去，直到爸爸辭別塵世。

年關又將近，還是決定炸一些食物，想來想去，還是炸油餅吧！健康與否，也不在乎一年一頓，炸一盤油餅只為了那份過年的味道、過年的記憶，還有過年的喜氣和希望。或許，在往後的歲月裡，炸油餅會成為我們家過年必備的傳統食物。