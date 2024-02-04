在網路上看了一段五分鐘的「一雙筷子」公益廣告片，影片中一個三、四歲的小女孩拒絕拿筷子進食，硬要用湯匙舀食物，坐在身旁的母親，很有耐心地抓住她的右手拿著一雙筷子，教她如何用筷子夾菜，多次以後，她就能運用自如了。

這段廣告，讓我反思三十幾年前受盡千辛萬苦，才將兩個年幼子女帶來美國，他們成長的環境是不用筷子的，所以我覺得我和他們像是兩個世界的人。我和他們之間存在著極大的文化鴻溝，他們過西洋人的節日慶典，從來不會像我一樣，到了春節去緬懷哀傷過去的日子和無處可過節的煩惱。

短片中述及「筷子」一代代地傳承中華傳統文化，尤其到了過年過節時，許多人會熱心地邀請沒有家人的朋友到家享受過年氣氛，而且會客氣地說：「不用客氣，我們只要多加一雙筷子就好了。」多貼心的一句話，怎麼在我周圍，就沒有熱情的朋友邀我到他們家過年呢？是此地的文化太講究個人主義嗎？還是我跟不上時代的進展？只能煎熬於「每逢佳節倍思親」的負面情緒中。

記得二十年前，我因工作受傷去做物理治療，一個年輕女孩一邊幫我治療，一邊有感而發地說：「我覺得你們台灣推行中華文化倫理道德教育很成功，它已經表現在妳的行為舉止了，不像我們在香港 中學都沒有這方面的教育，因此很難規範。」我很驚訝這樣年輕的女孩，有這種體認。

我看了一段中國大陸的視頻，敘述一對年輕夫妻鬧離婚，夫妻雙方分別說服唯一的五歲女兒，希望她可歸向自己這一邊。可是沒想到這小女孩給了父母一頓教訓：「你們兩個就像一雙筷子，要是一雙才能夾起東西，一支筷子根本就沒有作用，我不要你們離婚，就像筷子分開了一樣，我誰都不跟。」小女孩的筷子理論，喚醒了大人的離婚危機。

在中國歷史上，各朝代君王為了怕被人下毒暗殺，所以都用銀筷來進食，當執箸的時候，若食物中有毒，則銀箸發黑是為警告；由此看來，筷子在中國的歷史上，早就是我們固有文化的一部分了。