俗話說「有土斯有財」，雖然不是顛撲不破的真理，但是我們的簡單房地產投資 ，確實是有著不錯的回報率。我們買了一棟小房子自住，當美國經濟出問題、房價低迷時，投資買了一棟出租房。雖然只是兩棟簡單而普通的房子，但是房地產的增值、出租房的租賃收入，加上報稅時的許多優惠減免，得到了豐潤的報酬回饋。房地產是長期投資，會慢慢地隨著都市化、人口增加、通貨膨脹，價格節節升高。

我在美國開始工作時，就抱持著「有土斯有財」代代相傳的老觀念，當時的目標，就是要買房子安身立命，不再當租客。一九八九年，花了十八萬買下一棟舊房子，房子不大，三房一浴，車庫只能停一輛車。

仲介告訴我們說「先有再好」，先買下便宜的老舊小房子，等將來存款多一點時，再把這棟房子賣掉，換成較大較新的房子。自從擁有房子後不用當租客，省下了房租錢，但是每年要付房地稅、把房子油漆粉刷更新外觀、屋頂換新、還要保養老舊的水電管線等。雖然如此，還是比租房子便宜，何況自己的房子住起來舒服，還有怡人的庭院。

一九九四年，洛杉磯發生大地震，我們的房子就在震央附近，房子多處損壞，花了一大筆錢修復。當時房價崩跌，所以我們做了一個決定，將來不換房子了，就一直住下去。

二○○八年，金融海嘯爆發，房地產崩盤，貸款利率降得很低，房地產價格大約縮水三分之一。一位華人仲介朋友鼓勵我們趁機趕快撿便宜，買一棟房子當出租房。這個點子很吸引人，但是頭期款是個問題，我們手邊存的錢，是準備給兒子讀大學的學費，不能動用。

我們住的房子，經過多年，房貸已經還清，我們就拿這間房子去抵押貸款，借了二十五萬當頭期款。有了頭期款，其餘的錢就向銀行貸款。

在二○一一年時，順利買到了一棟四十二萬的房子。這是我們的第二棟房子，純粹的房地產投資，拿來賺取房租，我們也開始學著當房東。

每月收到的租金，拿來繳房貸和社區管理費開銷後還有餘錢。出租房在報稅時，還享有特別的稅務優惠，每年都可以減免為數不少的「房屋折舊」，房貸利息、修繕、管理費也可以減稅，這是除了租金收入以外的一種隱形收入。

我們住的舊房子，多年來房地產逐年漲價，如今的市價已從十八萬漲到七十五萬了；而以四十二萬買的出租房，目前市價為八十萬。買房子不只可以保值，房地產的逐年增值，才是真正的財富。

我們不是投資理財專家，但是確實地印證「有土斯有財」的真意。我退休後，每個月領到的社安退休金 為數不多，只能維持基本生活。出租房發揮了重要性，固定的房租收入能夠補貼生活費，增加了退休生活的品質和安全感。