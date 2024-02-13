多年來，我一直有一個習慣，就是在家裡留有少量的現金以作應急之需。我會把錢裝進一個信封，再放入文件夾，而後把文件夾放進文件櫃，不需要時我不去動它，不過我不時會去看一下，它們是否還在？

最近有一天，我像往常一樣去查看，卻發現它不見了。我把所有的夾子拿出來一個個翻找，卻都找不到。莫非有人到過我的房間？但門窗仍然完好。幾年前，有小偷闖進來過，當時門鎖沒被敲爛，只是門有損壞，也許現在小偷有了更先進的方法，可以不露痕跡來竊取嗎？

我仔細想了一下，不對啊！從那次被盜以後，我就在房間安裝了一個小攝像頭，於是我把影像資料調出來看，怎麼看都只有我一個人在房間裡活動。是不是偷盜科學又有進步了？可以反攝像，把自己完全變成隱形人了？

而上次沒找到的信封，這次竟然找到了。我在網路上尋問，答覆是當物品在家中遺失，要看是什麼時間丟的，有的可能還在，有的可能就沒希望了。我都不知道到底是什麼時候搞丟的，二十四個小時過去了，唉！找到的機會更渺茫了。

我於是想起了鬼怪，我這裡是發生過幾次靈異事件的，雖然大多數都用科學的道理解釋清楚了，但是有些「無頭案」還在。我弟弟說先不要想鬼怪，想自己做了什麼？我去垃圾和回收箱裡翻了半天無果。是不是我有夢遊的毛病把錢拿出來，放在什麼地方了？或者說多年來我壓根兒就沒有放這個錢，這件事完全是我的假想？

一時間，我以為我有健忘症、幻想症、失智症等，雖然我不是那麼老，可是阿茲海默症 大有年輕化的說法。各種疑團把我帶進了一座迷宮，使我眼花撩亂而情緒崩潰了。

我後來靜下心來，經過祈禱後，一個聲音告訴我，要安穩平靜才能有希望。

我乾脆坐下來，一眼望去我的房間幾乎沒有空間，每樣東西丟了找起來都像大海撈針。我決定先好好地整理一下。

先從文件櫃下手，我一開櫃，因為日益增多的文件，那支撐文件夾的鐵條都不負重荷而塌下去了。我把上面一層騰空，就去搞下一層，底下抽屜也是蹩腳的，一拉就歪到一邊去了。

正在那時，我忽然看到文件櫃的右側縫隙中，有一角白色的薄東西嵌在那裡，我手有點抖，拿了兩次才拿起來，定睛一看，我的天啊！是它，它裝著我的備用金，我激動得差點叫起來。可能是我在一次檢查中沒有放好，它掉下去了。

我不是稀罕那一點點錢，縱然看起來好像是失而復得。我高興的是困擾我心中的所有疑慮解除了。沒有強盜登堂入室、我的記憶沒喪失、不是那鬼怪出沒，我的安全感回來了。

我相信在東西繁多又凌亂的家庭裡，弄丟什麼是習以為常的。和別人一起住的人可能會互相責怪，我一個人就胡亂猜想。這次我得到的教訓是找不到東西時，先不要慌張著急，那會影響判斷力；可以從收拾整理東西開始，不僅使環境變清爽，還可以從中平息混亂的思緒，從而找到丟失的東西。像我這次，剛開始收拾就得到回報了，我要用這筆找到的錢，去買一個新的文件櫃。