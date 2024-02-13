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雙龍戲珠正當時

張達聰
雙龍戲珠綠釉盆。（圖／作者張達聰提供）
雙龍戲珠綠釉盆。（圖／作者張達聰提供）

近日從地下室翻找出擱置多時的雙龍戲珠，把它放在有陽光輝映的南窗前，裡面再擺上一盆蟹爪蘭，頓時有了賞心悅目的無限生機。

尤其是綠釉盆兩端各有一個雙目圓睜、嘴巴大開的威武仰視青龍頭，非常醒目，其鼻孔處兩根龍鬚以觸目的紅色標示，凸顯它的精神抖擻。龍嘴含有紅色圓寶珠，顯露祥瑞之氣，完全吻合即將來臨的農曆龍年，拿出來妝點房間正合適。

說來有趣，這綠釉盆其實是棄物，是多年前我路過紐約布魯克林一家瓷器店門前偶見，人家也許因清倉而把綠釉盆和其他幾個小花盆一併捨棄。我不忍心看到這個還挺讓人喜歡的物件，次日會被垃圾車砸碎，於是屈身把它捧起來，牢牢地捆綁在我自行車後座上，小心翼翼地帶回家收藏。

英文俗語中「某人的垃圾，也許是他人之寶」，想必很多人都耳熟能詳，而這雙龍戲珠綠釉盆轉眼已成我的鎮家之寶。我慶幸當時能邂逅它並當機立斷地施以援手，才不至失之交臂。

綠釉盆長兩英尺，寬八英寸，狀似一條能駕馭狂風惡浪的大龍舟。約四英寸高的盆壁上盡是閃光鱗片，塗滿奶黃彩釉，看上去又像祥龍的修長身軀。它首尾各有的綠色龍頭張揚跋扈，活靈活現，應是工匠用手工一筆筆地勾勒描繪，頗費耐力和功夫。龍頭上有恣意的張牙，但龍體上卻沒有舞動的龍爪，所以就省卻了關於五爪龍和四爪蟒的爭議。

由於盆底沒有透水洞，我推斷它並非土栽花盆，而是用來栽養春節裡人們都喜歡看到的水仙或是飄逸水竹。盆底沒有刻印產地和年代，故無從推測其身世出處。但它造型別致，製作精良，實在是堪稱藝術品。

我曾經參加過一個美國陶瓷女藝人開設的製作班，約兩小時的課程，聽她講解瓷器製作工藝，觀摩她的製作技巧和手法。之後每個學員拿到一團白泥巴，親自動手嘗試製作。我練習做一個小茶杯，卻也破費周折，拿捏了好半天。最難的是，擔心把已搓細的把手，粘貼到杯體上，所用的氣力必須恰到好處，才不會把已成形的杯子搗毀。

雙龍釉盆重達十多磅，光原料就需耗用不少優質陶土，然後塗抹層層晶瑩彩釉，再放入烤箱長時間烘烤，火候必須得當，最後要打包裝箱，從中國長途運來，難怪網路上的標價都近百元。如果將來有哪個文物專家鑑定後，說我家的雙龍釉盆是乾隆年間物品，其身價肯定會直線上升。所以我決定讓它長期據守，也許能等到驚喜的那一天。

說到底，龍是現實生活中並不存在的物種，是人們無限想像力的奇異產物。順便說一下，我的生肖是虎，是傳說中常與蛟龍相爭的冤家對頭，但龍虎之間也時有協調，一起生龍活虎和龍騰虎躍，共度大好時光。我能在龍年前夕，重新發掘出雙龍戲珠綠釉盆，應該是一個吉祥好兆頭。

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