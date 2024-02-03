在牛津大學植物園的樹上，坐著一隻在《愛麗絲夢遊仙境》中，總是神祕淡定的柴郡貓。（圖／作者禾清提供）

去年五月，天氣不冷不熱，正適合旅行，於是我休假飛到倫敦探望兒子。最喜歡倫敦的公園，不管是皇家 公園，或是漢普斯特德荒地（Hampstead Heath）的山上花園（Hill Garden）和涼亭（Pergola），以及戈德斯山公園（Golders Hill Park），都有著風格各異的獨特景致。

周末時，兒子對我說：「媽媽，我們明天去牛津大學玩吧！」我有點訝異，問說：「如果不讀書，我們去那裡幹什麼？不如去公園玩，我還有幾個皇家公園沒去。」看到兒子不語， 我改變了主意：「好吧！客隨主便，反正不管和你去哪裡玩，都一樣開心。」

於是星期天一大早，我們就搭巴士出發去牛津大學。倫敦的巴士都是雙層，我們坐在第二層視野非常開闊，一路上伴著鬱鬱蔥蔥的樹林，不知不覺就來到了牛津大學。

從巴士下來才早上九點多，街上靜悄悄的，當我看到神聖莊嚴的教堂、嘆為觀止的建築，以及寧靜整潔的街道時，彷彿穿越了千年的時光，立刻知道此行是一個非常正確的決定。

我們走進一家咖啡 店，買了咖啡和點心，在面對街道的窗前坐下來，一邊吃早餐一邊欣賞街景，看到對面一家有著一百多年歷史的店面時，那種歷史久遠的感覺很觸動心弦。

早餐後，我們沿著街道邊走邊看，不知不覺來到了基督教會戰爭紀念花園（Christ Church War Memorial Garden），莊嚴神聖的教堂就坐落於花園中。教堂前面綠草如茵，遼闊的草坪一直連到天邊的綠樹，在溫和的陽光下，我們沿著草坪邊的小路，輕鬆愉快地欣賞寧靜優美的景色。

清新美麗的自然風光總是令人陶醉，沒想到牛津就像一個美麗的大公園，完全顛覆我心目中那個學院氣十足的頂級大學印象。

兩條穿過牛津大學的河流是切爾韋爾河（River Cherwell）和泰晤士河（River Thames），在泰晤士河邊，我們看到一些遊船停在河面上，並沒有意識到可以從這裡租一艘平底船從河上遊覽。直到繼續前行，看到一些遊人三三兩兩地乘著一葉小舟，在切爾韋爾河上徜徉，那份寧靜悠然像似一幅充滿禪意的風景畫，我們才意識到，也許應該體驗一下乘坐平底船遊覽牛津。

一路伴著清波蕩漾的切爾韋爾河，我們來到了牛津植物園 （Oxford Botanic Garden）。陽光下觸目所及是一片初夏的生意盎然，一棵綠樹靜靜地站在小路邊，樹下灑落了一地白色的花瓣，奼紫嫣紅的繡球花正盛開，噴泉池裡也點綴著幾朵荷花。

遊客零零落落，我們悠閒地在植物園散步，兒子突然指著坐在樹上的一隻貓說：「媽媽，那是《愛麗絲夢遊仙境》中的柴郡貓。」看到樹上的柴郡貓，不禁想起愛麗絲在岔路口初次遇見樹上的柴郡貓時，神祕淡定的柴郡貓，告訴沒有目的地的愛麗絲：「妳選哪條路走都無所謂。」

柴郡貓是一個幻化無常的神祕角色，膽怯卻常常在關鍵時刻幫助愛麗絲。

我忽然覺得自己信步牛津大學，一路走來不斷有新奇的發現，像極了掉進兔子洞的愛麗絲。不過對我來說，還應該加上一個前提，那就是跟著兒子走，選哪條路都無所謂。

牛津大學在漫長的歲月裡，不斷孕育滋養了傑出的學者和影響世界的文化，寧靜、遼闊、優雅的自然環境，能令人淡定從容。