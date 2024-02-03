我剛旅遊回來，出發前兒子們都認為火熱的「以巴戰爭」當前，本著「危邦不入，亂邦不居」的原則，他們勸我不要去，但是旅行社沒有取消行程，我就快快樂樂地出門了。

行程第一站是四天的杜拜遊，可惜當地的導遊非常不專業，大家都很失望，領隊特別打電話回美國反映，並且告訴旅行社，下一站去埃及的行程，他們一定要派最好的導遊替大家服務，幸好旅行社沒有讓我們再度失望。

在埃及的導遊是一個三十五歲、會講流利中文的年輕男生，他的埃及名字叫穆罕默得海山，他為自己取了中文名字，名叫王力。他個子高高的、有淡棕色皮膚、黑色頭髮、大大的棕色眼睛，臉上帶著誠懇笑容，是一個討喜的好孩子。我們這團的十九個人，大部分都是爺爺奶奶，最小的孩子都比王力大好多歲，所以大家都把王力當成孩子看待。王力很專業，他工作非常認真，走路或上下台階時，都會回頭提醒大家小心腳下，每個人都覺得好溫暖。

我們每次下車看景回到巴士上，王力就得數人頭，數完後王力會叫一聲「鴨啦鴨啦」。原來鴨啦鴨啦就是走吧！走吧！以後每次上車大家就會自動喊「鴨啦鴨啦」，惹得王力笑到不行。王力每次講話，起頭都說一句「哈必必」，起初我們以為那是他的口頭禪，後來才知道哈必必是「親愛的」，這麼甜的稱呼，把我們老人家的心都融化了。

由王力的自我介紹，我們知道他向來就很喜歡中國的一切，他畢業於埃及大學中文系。他不但會說中文，還會寫中文。最初他租中國電影來看，才發現自己的中文講得不好聽，原來教他講中文的老師也是埃及人。因此他以前常常找中國遊客談話來練習講中文，現在他的中文語言能力已經非常好了。

他的太太也是中文系畢業的，她當中學老師，王力說他的太太去教書，每天來回要花三小時的通勤時間，她每個月工資卻只有極少的收入。王力的導遊工作讓他很少在家，但是收入卻大大改善了家裡的生活品質，他的奔波是值得的。

我們問王力，他有大學學歷，又會說流利的中文，為什麼不去政府機構做事？工作穩定，收入又好。王力說他家沒有背景，因此他沒辦法進入政府機構。最早他想做生意，他和友人合夥進口一大批中國便宜的鞋子拿到埃及來賣，結果鞋子被扣在海關拿不出來。又因為埃及的貨幣 一直貶值，最後他不得不放棄這一批貨品。錢賠光了，他只好來當導遊。

王力已經當了好多年導遊，因為他很努力，公司現在都派給他從美國去的華人 旅遊團。他說他比較喜歡帶美國華人的旅行團，因為旅美華人都比較講道理。他奉行伊斯蘭教，他說真主准許男人娶四個太太，但是娶小太太必須要得到第一個太太的同意，並且要有能力給每一個太太都買一幢房子才可以。他說他沒錢另外買房子，而且他的太太會要他的命，所以他不敢多娶。

他表示，他現在努力工作，希望存夠錢可以帶太太和孩子們到美國來玩。不過，埃及到美國的簽證 很難拿到，他希望以後會改善。

旅行結束後，我們依依不捨地和王力道別，大家都祝福他工作順利，有朝一日可以拿到旅美簽證，歡迎哈必必到美國來玩。