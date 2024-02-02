摩洛哥用塔吉鍋盛海鮮。（圖：作者魯秋琴提供）

在摩洛哥的海邊騎駱駝晃了一下午，筋疲力竭地帶著滿身塵土和風沙，轉進幽靜的小巷，找到了沐浴在夕陽餘暉中的餐廳，卸下裝備。當侍者送上了菜單，我和外子心照不宣地相視一笑，點了海鮮燉飯，悠悠往事隨著霞彩蕩漾在海面上。

數十年前的一個午後，我和一位男士從新澤西理工學院圖書館出來，兩人都仍在為論文做最後衝刺，月亮若隱若現地窺探大地，腳下是忽高忽低的石板路，前途是那麼不明朗，似乎還談不上進一步交往。第二天，我即將啟程回加州 ，選訂了當地一家海鮮餐廳，為這段邂逅畫上句點。

空氣中飄散著「散塔露琪亞」（Santa Lucia）的音樂，彷彿在催促著行船，更像遠航前的送行樂。桌上鋪一紙餐布，描繪著海鮮燉飯的歷史，源於西班牙瓦倫西亞的海鮮燉飯又稱鐵鍋飯（paella），在航運頂盛期，伊比利 半島上的水手們在家鄉港口上了船，行囊帶著許多香料，穿過了直布羅陀，向美洲大陸前行。

水手在沿途學會了就地取材，在特製的鐵鍋中烹煮成海鮮燉飯。隨後，他在每一個港口開了餐廳，把舌尖上的家鄉味沿著航線，一路傳到了北美。於是在新澤西州 的紐華克落腳，擁有了這家「dunpeipei restaurant」，很簡單的故事，卻像一杯餐前酒，一滴一滴地流淌進入心靈。

當待者端上海鮮燉飯，陣陣濃郁的香味溢出，一個探險的念頭蠢蠢欲動，改變了我的歸程。當下將原有的句號取消，許下了婚約，賭上自己的後半生。不久後，那位男士就成了外子。

婚後生活只剩下煙火氣和一筆一筆的流水帳，紐華克的海鮮餐廳離我們愈來愈遙遠，那一份冒險的壯志豪情，像匆匆溜逝的流星，光芒乍現，即化成無數的碎片。

風中來，雨中去，忙碌倥傯間，完成了教育兒女的責任，卸下擔子，想起那改變我一生航程的水手故事，輕裝簡行地前往伊比利半島。在里斯本的餐館中，刻意點了海鮮燉飯，店東卻笑了：「那是給遠行者預備的，通常要燉煮一個多小時，您不妨嘗嘗更有地方特色的料理？」剎那間，我像一個飄泊多年的遊子，回到家鄉卻找不著昔日的氣息。那一晚，在燈火輝煌的巷弄，竟沒有一盞為我亮起的燈。頓時，失去了食欲，悻悻然地離開了。

多年後，跨越海灣來到摩洛哥，竟然又邂逅了海鮮燉飯，此刻，它已入境隨俗，裝在深厚的塔吉鍋（Tajine）中，彷彿是遠地來的新娘，穿上夫家預備的禮服。

揭開了紅色頂蓋時，香氣四溢，秀色可餐。大快朵頤後，正想起身，侍者笑著走過來詢問：「您還要續添嗎？」那一只塔吉鍋，表面平淡無奇，細長的鍋口下卻裝著五花八門的珍饈，燜出了異鄉的風采，恰似當年憑著一股衝動改變了航線，卻在驚濤駭浪中迎接了瑰麗的彩虹。

驀然想起了在葡葡牙餐廳的店東，不知他是否幻想過遠方的綺麗，渴望帶著一口鍋前往五湖四海去探險？遠處依稀傳來那一首「散塔露琪亞」，一抹紅霞在海天交接處，拋出了無數問號隨著浪花起舞。