妻子日前到佛羅里達出差，目的地正好是李博士現在居住的城市，於是她就聯繫李博士，計畫去探望他。李博士說他摔了一跤，正在醫院，電話中聽他中氣十足，以為不久後就會回家休養，沒想到過不久，卻傳來了他溘然長逝的消息。

李博士的大名叫李華偉，在美國華人圖書館 界是響叮噹的人物。他在俄亥俄大學圖書館長任上做了二十來年，成果斐然，把該圖書館排名從一個名不見經傳的小圖書館，提升到北美前七十名。上世紀末退休 後，該校專門以他的名字命名，建立了一個信息中心。

本來以為他就此安度晚年，不料，美國國會圖書館找到他，要他擔當國會圖書館亞洲部主管。他本來就老當益壯，再加上高技術泡沫化引起股市嚴重縮水，導致他的退休基金萎縮，於是他東移華盛頓，在那裡又工作了八年，這才徹底退休，選擇了溫暖的佛羅里達安居下來。

我與他總共見過三次面，第一次是去俄亥俄大學訪問他；第二次是他順道來拜訪我們；第三次則是到佛羅里達探訪已退休的他。

每次見到李博士，我都會由衷地認為他就是異國華人的典範。他總是保持著東方人傳統的謙恭，臉上總是掛著微笑，在老人院裡跟他一路走去，見到路人，他總是友好地打個招呼，問聲：「How are you？」我想，他在事業上的成功不僅具備深度，而且還有他特別的親和力。

東方人在西方社會的圈子裡，往往免不了矜持，而矜持在他人的眼裡，有時往往被視為一種漠然和疏離。李博士的過人之處就在於不卑不亢與溫良恭儉讓，他以恭敬來包裝自信。

李博士在事業上如此火紅，家業也沒有耽誤。他從台灣來美國求學時，在匹茲堡大學與同學瑪麗相識相愛，兩個來自不同種族的靈魂從此合而為一，共度漫漫人生。瑪麗放棄自己的教師生涯，甘做家庭主婦，為他養育了六個子女。六十五年過去，他和瑪麗的後代已經有三十多人。

一般而言，跟西方人聯姻的中國人，可能有更明顯的西化傾向，但李博士卻不同。他的朋友多半是華人，跟華人說話從來不夾帶英文，即使有瑪麗在場，他也跟我們講中文。我問瑪麗：「我們用中文聊天，妳聽得懂嗎？」她說：「一點也不懂，但我都習慣了。」她的確習慣了，一進入他們家裡，東方文化就迎面而來，牆上掛的字畫、書架上和桌上各種小擺設幾乎都是純粹東方的元素，只有瑪麗的高鼻深目才是西方的。

東方文化不僅用來烘托李博士的居家環境，而且也滲透到他的精神世界。飯桌上，他說，有很多證據表明，華人可能比哥倫布更早發現美國，哥倫布用來航海的地圖，可能就是根據華人的地圖製作。李博士又提到，馬雅人的基因跟華人接近，瑪麗聽了連連搖頭，表示異議，李博士也不提高嗓門，繼續他的論證。瑪麗氣不過，一邊嬌聲叫停道：「華偉」，一邊止不住用手作勢打了他一下。

即使有幾十年相濡以沫的恩愛，中西對峙其實還是存在於李博士和瑪麗之間，李博士熱愛故土和故國文化的心，就是這樣柔軟而堅實。

從李博士的訃聞中，知道他是平和地離開這個世界，九十年的人生，和李博士一樣擁有成功的事業、相愛的妻子和枝繁葉茂的家庭，這應該就是完美的人生。