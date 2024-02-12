時間疾如閃電，一剎那，熱熱鬧鬧的感恩節、聖誕節 剛過，新年的鐘聲還在耳邊，情人節又來到眼前。

上世紀末我來到美國，不知不覺已有二十六年了，但總有一些事情常常在我腦海浮現。

二○○○年二月十四日早晨，德州 達拉斯市（Dallas）的陽光格外明媚，我像往常一樣到美國熱心人士開辦的英語班去學習，還沒進教室，就有一陣陣濃濃的玫瑰香味撲鼻而來；走進教室，看到講台上的大花瓶插著好幾朵紅色玫瑰花。

我剛坐下，發現桌上還放著幾塊金色的巧克力，正有點困惑時，鄰桌的台胞林女士笑嘻嘻地對我說：「你放心吃吧！沒有毒的。」這時背後從中國大陸來的同學，卻一本正經地說：「當心，這是美國帝國主義的糖衣炮彈。」他的話引起了一陣哄堂大笑。細心的美國朋友不僅教我們學好英語，還教我們了解美國的風土人情，原來那天是西洋情人節，是我有生以來第一次聽到，原來世界上還有這麼一個節日。

據傳在公元三世紀，古羅馬帝國因兵力不足，下了一道荒謬的命令，不許男青年結婚。但有位牧師瓦倫丁（Valentin）不忍看到有情人難成眷屬，就不顧禁令，仍為他們主婚。不久後被別人發現，就在二月十四日將他絞死，人們都認為他是為正義、為年輕人的愛而犧牲，所以決定將他臨刑那天定為瓦倫丁節，後來又改為情人節（Valentine's Day）。在這一天，要送玫瑰花，吃巧克力。

不久後，有一對從台灣來的夫婦，喜孜孜地對我們說：「有情人終成眷屬，我們的兒子領了結婚證了。」還邀請我們去吃喜酒，並請我在婚禮現場為他們彈鋼琴演奏結婚進行曲。我欣然接受，深感榮幸。

結婚那天，會場布置得很漂亮，貼上了大紅囍字，拉起了五彩繽紛的彩帶。我早就坐在鋼琴前，當賓客陸續進場時，我情不自禁地彈起了迎賓曲，小朋友們到處亂竄，嘻嘻哈哈地在尋找新郎新娘。

當我滿懷激情地彈奏起結婚進行曲，開頭那八個響亮且穩健的樂音，猶如宣布隆重婚禮開始時的鐘聲，正引導著這對新人步入婚姻殿堂。

主婚人問完問題後，新郎和新娘不僅歡快地說「我願意」，並馬上互戴婚戒。禮成之後，席間響起了熱烈掌聲，親友們紛紛送上百年好合與白頭偕老的衷心祝福。

情人節是一個神聖的節日，情人從相識、相知、到相愛，是彼此共度餘生的好伴侶。在歡度情人節的日子裡，願天下有情人終成眷屬，家家幸福，生活美滿。