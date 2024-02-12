在老人社區教完排舞，正在等老公上完廁所，看到大排長龍等候吃午餐的老人。登記午餐的美國人，正在發火地向每位來吃老人餐的人收取三美元，但是沒人願意付錢，氣得美國人想把捐獻箱扔掉，所以我們每次來只教跳舞，覺得這裡的氛圍很不好，排了這麼長的隊伍，等待進場吃飯，有點嗟來食的感覺。

多年前，我和先生退休 得早，我第一次到Life Garden老人社區參加活動用餐，我深深覺得美國真像是天堂，在低收入 的老人社區用餐大廳，高挑的天花板，還有一顆大樹聳立於大廳，燈光明亮，布置得美侖美奐。坐在餐廳吃飯，可以看到花園裡的景致，還有鋼琴演奏，餐後我們又去參觀他們的住處，可媲美星級飯店。

我們遊走於各老人社區義務教排舞，也順其自然地參加一些表演活動，有一回表演完了，與大夥兒一起用餐，收款的太太問我「Are you senior？Are you 60 years old？」我和先生都納悶，她為什麼要詢問？後來才知道六十歲以上才可以吃優惠的三美元老人餐，未滿者要付八美元。

我和先生覺得很不好意思，先生馬上再掏出十元美金補上，湊足了我們兩人的十六元。我們並非貪便宜，而是真的不知道，旁邊一位老人以羨慕的口吻打趣說：「我也希望被問，更希望和你們一樣年輕，要付八美元。」他的幽默，緩和了我們的窘態。

我們身處美國，真的很幸運了，不用擔心挨餓，到處都有老人餐供應。餐廳門口並貼有當月的詳細菜單，又不硬性規定一定要繳錢，真的有困難，繳不起三美元，白吃一頓也沒有問題。

用餐的場地不輸豪華大餐廳，有一堆義工無微不至地幫大家服務，暑假時還有年輕的男女學生也來服務，不需要付小費，也不用繳稅，還有自願者的餘興節目演出。在這裡可看歌舞表演，聽各種樂器吹、彈、奏，真是奢華的享受，又可結交認識新朋友，也真湊成了不少神仙眷侶。

餐點也都是經由營養師計算卡路里、精心調配，是適合老人家吃的美味食物，每餐都有牛奶、咖啡 、茶、水果、沙拉、主餐、甜點。用完餐後，還有廠商贊助的麵包、罐頭、米、麵條等食物，還可以帶回去吃，真是感謝政府的德政。

我們也在Mountain View的老人社區教排舞，餐廳入口處有人收錢，繳了錢，負責人會發一張寫上號碼的紙張，一方面他們可以根據號碼統計人數，把這張紙放在要坐的餐桌上，代表這裡已經有人坐了，發餐的義工根據紙張來發餐，真是聰明的辦法，沒有搶位子爭吵的問題。

甚至有殘疾者因不方便自己煮飯，所以買兩份，負責人就會發兩張紙，一份留著當晚餐吃。如果經常要吃的話，還可以買十次券只要三十元，可以吃十一次，一餐免費贈送，大家規規矩矩，吃得開心又有尊嚴。

我們真的要懷著感恩的心，身在物質豐盛的環境，懶得煮飯時，支付三美元，就可當一個受人尊敬的優雅老人家，吃得健康也吃得心安理得。如果有餘力，捨得對社會付出，可在捐獻箱多奉獻一些錢，吃優惠餐又可行善積德，真是人生最美好的事情。