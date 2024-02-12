最近朋友傳來一篇文章，提到有一種台灣美食，在台灣不紅，但是作者的日本 和韓國友人們卻非常喜愛，那就是鹹豆漿。每當我跟朋友們提起我愛鹹豆漿時，很多人竟然不敢喝，很多人也不愛喝，有人說鹹豆漿就像一碗味道很怪的濃湯，我家老伴甚至說：「豆漿就是應該要喝甜的。」

每次我從美國回台灣，邊走邊喝就買冰甜豆漿，入早餐店坐下來吃就點鹹豆漿，我幾乎天天都喝豆漿。清晨起床，每日步行到台灣大學的校園健走，就會在早點店買一大杯的冰甜豆漿，邊走邊喝，補充精力。而鹹豆漿要現做現吃才好吃，需要湯匙一口一口地送進嘴裡。

每當陪著我家老伴去吃他最愛的燒餅油條加甜豆漿，我們就會進早餐店內用。在店裡，我每次都會點一碗可口的鹹豆漿，搭配各種早點輪流享受，台灣的早餐店供應多樣早點可供選擇，例如飯糰、小籠包、蟹殼黃、煎蘿蔔糕、煎蛋餅等等。

去年三月回台灣，追尋五十年不變的台灣小吃，暫住在台北市和平東路二段，附近有一家非常傳統的燒餅油條豆漿店，它的布置和氣氛，相似度逼近我在五十年前住家樓下的早餐店。想當年我每天早晨路過，就會聞到濃濃的豆漿香和炸油條的味道。國中三年、高中三年和大學四年總共十年期間，撲鼻的香味迎風飄揚在我天天上學的路上。我過去四十年來都住在美國，這種早餐店的香味，只有在夢裡或回台灣時才能聞到。

去年我吃過最好吃的鹹豆漿，是位於台北市復興南路的「永和豆漿」。前幾年，有一位作家特別寫了一篇文章，詳細地描述這家店的鹹豆漿和飯糰，使得很多人知道了這家開了幾十年的早餐店，從此，原本生意很好的店，就更加熱鬧興隆了。

去年五月的某天，朋友約我們去吃早餐，慕名而去排了半小時，只見幾位外國遊客在店門口不停地拍照。這家店所有的早點，都是由幾位穿著白制服的師傅現場製作，他們看起來非常忙碌。我點了鹹豆漿和飯糰，我家老伴維持老習慣，點燒餅油條和甜豆漿，品嘗之後，我們都覺得口味真是名不虛傳。

居住在美國喬治亞洲亞城，我吃過最好吃的鹹豆漿，就是我自製的鹹豆漿。長住海外，嘴饞家鄉的小吃，如果不自立自強，就可能永遠吃不到這一碗美味。

多年以來，鹹豆漿是我抵抗感冒的祕密武器，每當我鼻塞，覺得快要感冒時，清晨起床，第一件事是自製一碗口感濃郁的鹹豆漿，藉以補充蛋白質，增強抵抗力。當我把熱騰騰的鹹豆漿喝下去，頓時覺得全身暖和，感冒症狀十次有九次不會發作。

鹹豆漿的製作方法非常簡單，大約五分鐘就能完成，我一向用自動豆漿機自製一星期分量的無糖豆漿，做好後放冰箱保存。想喝鹹豆漿時，先拿一個大碗，打一顆雞蛋 攪拌後，加入白醋和其他家裡正好有的配料，例如蘿蔔乾、蝦皮、榨菜、魚鬆、紫菜、油條等等，都是很可口的材料，然後從冰箱拿出冰豆漿加熱，再把加熱的豆漿沖入大碗中，豆漿就會結成稀稀的豆花狀，此時就要趁熱吃了。

享受自製的鹹豆漿時，我一定會加上蔥花和辣油，如此鹹豆漿就更具風味了。