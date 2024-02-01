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台灣高鐵服務

凌晞

日前閱讀新聞，美國緬因州參議員John Kerry到台灣出差，不慎將iPhone遺留在計程車上，經台灣友人的協助至派出所報案，警方獲悉後在半小時內尋獲手機。John Kerry對台灣警察的熱心和效率讚不絕口，成為另類的國民外交。

這則新聞使我想起去年初回國度假，乘坐台灣高鐵所遇到的經歷。回國後的第三天，與老朋友相約去南橫公路一遊，妻子和我從台北搭高鐵到新竹，與老友午餐小敘，再南下高雄左營，展開南橫之旅。很久沒有在台北車站搭車了，在繁忙擁擠、錯綜複雜的鐵路系統裡，找到月台，登上高鐵列車。

一路上享受乾淨的車廂、舒適的座位，以及窗外似曾相識的風景，不一會兒就到了新竹。走出月台，妻子摸摸外套口袋時，發現手機不見了，這下子，度假的愉快心情瞬間消失殆盡，換來的是焦慮與埋怨。我安慰妻子說：「最壞的情況是再買一支手機，臨時替代就行了。」妻子著急地回答：「可是原來存在手機裡的所有資料和照片，都會不見了。」我只能聳聳肩，告訴她著急也沒用，誰叫自己不小心呢！

回想來時路，妻子可能在哪裡遺失了手機？我們在台北車站打過一次電話，直到新竹都沒有再使用手機，在高鐵上也沒有使用，所以最有可能的情況是手機從外套口袋滑落到座椅或地上，下車時沒有注意檢查，遺留在座位或地上。

在新竹站月台的出口處，正好有一個高鐵服務中心，於是走到櫃檯前向服務人員說明我們的困境。服務人員瞭解情況後，非常有禮貌地請我們填寫一份聯絡資料及遺失的手機型號與特徵，並告訴我們，他們會盡快聯絡列車服務人員，一旦有消息，會立刻通知我們的朋友。

於是我們按原定計畫進行，在去餐館的途中，朋友的手機響了。新竹高鐵服務中心通知我們，手機已經找到了，並且告訴我們，可以到台北車站或者高雄左營站高鐵服務中心領取，由我們決定。我們的心情瞬間又從谷底反彈到峰頂，放下心中重擔一身輕。下午四點左右，我們在左營高鐵服務中心順利取回手機，完全沒有耽誤旅遊行程。

我們由衷地感謝台灣高鐵服務中心的工作效率，沒有官樣文章，辦事簡潔、迅速又有效率，不到半小時內就找到遺失的手機。在此，也要感謝台灣社會和人民誠信善良的風氣，這是一個國家最寶貴的資產。

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