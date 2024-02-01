我還在賴床，忽然聞到樓下飯菜香，管家少芬來了。我知道今晚的被子一定暖烘烘的，少芬每次來，一定會把被子拿出去曬太陽。

想到這，我在心中暗嘆驚險，思緒回到那天中午，我和女兒們在院子中散步，聞到奇臭的味道，定睛尋找，原來院子裡到處是一堆堆的狗大便。

隔著窗戶，看到少芬正好整以暇地一邊看手機一邊吃午餐，我當時氣急敗壞，院子裡有狗大便都不知道清掃一下；氣沖沖地往屋裡走時，女兒拉住我說：「算了吧！我們自己清一清。」

這種鄉愿的態度惹得我更生氣，憤怒地回說：「我請她幫忙管家，院子一大堆狗屎，她管的是什麼家？難道我們母女三人的午餐休息時間，不能好好聊聊天，還要去清狗屎？」

強壓下怒氣，我拿出做母親的高度說道：「做人要有是非黑白，做事要有緩急輕重，這樣才能走長遠路，贏得別人的敬重。」

我這一番教訓，女兒反倒放開我的手，笑問：「媽媽，狗屎真的那麼重要嗎？外婆病在床上，晝夜顛倒都是少芬起來照顧，我們才能一覺睡到天亮。」

我正想告訴女兒，這是管家應該做的，女兒卻接話：「再說，現在妳去罵她，她不敢跟妳吵，出來清了狗屎，氣會發到哪裡？還是外婆倒楣。妳想想看，狗屎真的有這麼重要嗎？」

女兒說得有道理，狗屎有這麼重要嗎？想到半夜媽媽哭嚎時，少芬的耐心陪伴，又想到家務每天都井井有條，這個家是靠少芬努力操持的，我真是白活了這些年紀，還要女兒來提醒。拉不下臉，我只好默默地去拿掃把清狗屎，於是母女三人把找狗屎當成樂趣，在院子中火眼金睛地忙著搜尋。

笑聲引來少芬探頭，她尷尬地說：「這幾天我忙，都沒有注意到狗屎，真不好意思。」我們連忙告訴她：「沒事沒事，養狗是我們的事，妳不用管。」少芬好強的個性怎麼會不管，她開始每天一大早就拿著掃把在院子找狗屎，我們母女午餐時間在院子散步時，也搶著找狗屎。

朋友來我們家，都好奇院子看不到任何狗屎，完全沒有狗屎的味道，他們不知道我們家每天都在進行撿狗屎競賽。

媽媽離開後，少芬知道我治家無能，用她星期四休假的時間，來幫我擦掃環境，料理七、八道菜，放在冷凍櫃中讓我吃一星期。已經一年多了，每次吃著少芬煮的菜，睡著太陽曬暖的被子，我就忍不住想到女兒所說的：「狗屎真的那麼重要嗎？」想起因事而漸行漸遠的舊友，好想對他們說一聲：「對不起。」回頭想一想，都是綠豆狗屎大小的事，一時好強沒有忍住，失去了攜手並行的機會。

我想到清朝康熙年間張文端在京城做官，家人為了三尺寬的牆界和鄰居爭議，寫信向他告狀，希望他嚴懲對方，沒想到張大學士反要家人退讓牆界，鄰居見狀，竟也退讓了三尺，為後世留下了「六尺巷」的美談。

當今戰火連連，政治口水奮戰，社團朋友翻臉怨懟。如果剛開始起嫌隙時，身旁有人提醒：「狗屎真的這麼重要嗎？」大家稍微退一步，世間會不會有更多的「六尺牆」？一時忍讓，換來的也許是長遠的飯香。

張文端大學士教訓他的兒子：「一紙書來只為牆，讓他三尺又何妨。長城萬里今猶在，不見當年秦始皇。」我女兒提醒我的方式比較簡單：「狗屎真的那麼重要嗎？」說起來，那狗屎還真的挺重要，讓我學了一課。