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不必要的壓力

錚錚

在職場因為要賺錢養家，工作有壓力是不可避免的，但有好多壓力是自找的，會把人壓得喘不過氣來。現在反省一下，我們實在不必給自己太多壓力，我認為生活品質要好，就得輕鬆一點。

記得年輕時，我第一次購屋買新家具，有同學帶了兩個小孩來探望，這兩個小孩手中的玩具，就在我們的新咖啡桌上玩來玩去，那時我心都涼了，又不敢講，這樣的壓力使我受不了，現在回想起來很可笑；多年後那套家具要被淘汰，幾乎還是全新的家具，但沒有人要。這件事讓我領悟了不少，不要給自己太多壓力，因為生活品質才重要，盡心盡力去保護這些身外之物，太不值得了。

我還領悟到另外一個道理，有一次要搬家，家中的沙發也不要了，由那天開始，坐在沙發上絲毫沒有顧忌。我開玩笑說：「下次換新沙發，我就先灑點醬油在上面，馬上就變成一文不值的舊東西，從此就可以舒舒服服地使用了。」

穿貴一點的新衣服去參加宴會，總是不太自在，怕酒或菜濺出來損傷衣服。其實這種衣服一生大概不會穿到幾次，心情要放輕鬆一點，何苦給自己壓力。

在人際關係上我也有領悟，待人一定要和善，因為吵鬧之後心情不會好，與人爭吵也就是給自己壓力。若待人和善，就不會給自己加上不必要的壓力，心情一定會平順，對待別人好，其實就是愛自己。道理說出來容易，但面對某些人，一言不合就想吵架，現在想想，何苦呢？害自己承擔不必要的壓力。

咖啡

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