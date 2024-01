一九八五年我在喬治亞州 Skidaway島的海洋研究所,做海洋微生物博士研究。Skidaway島並非離島,距離沙凡納(Savannah) 市中心大約二十哩,因此交通不算遠離鬧區,購物或娛樂相當方便。

當時我幾乎每天都在實驗室忙著工作,偶爾有空時,算好潮汐時間就到海邊浮橋釣魚或設置捉蟹籠,捕捉到的魚蟹自家享受,或是由太太做便當送給在研究所維修汽車的工匠。從工匠那裡我學到很多汽車維修的技術,這些知識對我數年之後打工當臨時汽車銷售員,助益很多。

雖然我不常逛沙凡納,卻先聞其味,造紙是沙凡納的重要工業之一,然而製造紙漿過程產生的含硫化合物廢氣,會散布在沿海,如果順風飄來研究所,味道類似臭雞蛋,令人惡心頭暈。幸好我居住的那一年,碰到這種空氣汙染的機會不多。

由於沙凡納當地有將近百分之十的居民是愛爾蘭人後裔,在秋季周六時,當地電視台必定轉播Notre Dame大學的足球 賽。因為Norte Dame大學足球隊產生的職業足球明星球員不計其數,例如Joe Montana等,因此這個大學的足球賽,吸引了很多非愛爾蘭裔球迷。

除了觀看大學足球賽,有時我也聽聽當地電台流行音樂節目,以及參加西洋流行音樂歌名猜謎比賽,日子過得好不愜意。有一次猜謎比賽,我還贏得四張入場券,可去觀賞台灣大學友好訪問團表演特技舞蹈,邀請兩位美國朋友與我們夫婦共同觀賞,度過一個美好的夜晚。

從研究所到沙凡納途中,大約六哩外有The Landing of Savannah,遍地樹林上面披掛著灰色或白色的西班牙苔蘚,隨風飄蕩時,風景宛如童話中仙境,加上當地的建築外型,酷似電影「亂世佳人(Gone with the Wind)」中的Twelve Oaks Mansion南方大廈,看了之後很難忘。

內人和我在一九八四年九月的一個周末,有幸目睹在俱樂部舉行的戶外婚禮活動,參加的貴賓都穿著傳統的南方禮服,目睹此景頓時讓我們發思古之幽情。回憶起男女主角在電影中的情節,彷彿俊男美女從電影中復活,投影在俱樂部前面草坪,畫面顯得格外動人。

沙凡納市中心最有名的觀光 商業區聚集在Savannah River Street,各種骨董店、酒吧、精品店、餐館、畫廊等吸引眾多的觀光客,河船巡遊更提供了大眾輕便觀光用餐的機會。令我印象最深的是,在市區中心靠近港口,有一個海盜屋餐館Pirates’House,餐館最早營業於一七五三年,傳說是市區內最老的建築之一,如今是當地最受歡迎的南方式餐館。

餐館門前鋪設古老的紅色磚頭石子路,牆壁配上稀奇古怪的海盜標識,傍晚時襯托陰森森的氣氛,讓餐館顯得格外神祕。據說有名的海盜黑鬍子在十八世紀經常活動於沙凡納附近的喬治亞海岸,他們曾經利用這些古老的房子,當成聚餐開會之地,同時這也是他們充軍的主要地點之一。當我在門前石子路踏青時,不禁百感交集,為傳說中被綁架逼迫變成海盜的年輕人感到悲哀。

沙凡納也是我首次買新車的地方,一九八五年在太太懷孕後,為了未來孩子的安全著想,我們決定淘汰家中的老爺車,購買一部省油耐用的Mazda四門小轎車。

不料兩個月後一個夜晚,開車回研究所經過Landing附近小道時,與從草叢中突然竄出的梅花鹿迎頭相撞,雖然鹿與人都安好,但是車前保險桿撞凹了一小塊,讓人非常心痛。其實在二十公尺外看到這隻鹿時,我就已經減速,沒想到牠回頭往草叢走突然撞上車子。從這件意外得知,野生動物往往會在車燈照射下,發生誤判情況因而造成事故,後來得知遇到這種情況,最好是等到牠們走遠了,再繼續開車。

總之,一九八五年居住在沙凡納,帶給我許多值得懷念的回憶。在那一年我的專業知識與社會經驗快速成長,這對我適應未來在美國的生活,是非常重要的一段里程碑。